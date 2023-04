Toni Nadal siembra las dudas sobre el regreso de su sobrino Rafa: "Solo volverá cuando esté al 100%"

El mundo del tenis vive con la incertidumbre de cuándo volverá a las pistas Rafael Nadal. Tras su baja de última hora de los dos primeros torneos de la gira de tierra batida (Montecarlo y Barcelona), hay cierta preocupación por el estado de salud del mallorquín.

Toni Nadal, tío y extrenador de Rafa, ha dejado su presencia en el aire en Roland Garros tras unas declaraciones que han sorprendido al mundo del tenis: "Hablé con él el sábado. Y sólo volverá si está en buenas condiciones, al 100%. Sabe que de lo contrario no será bueno para él. En Australia jugó sin estar a tope", explicó en el programa de Marion Bartoli de RMC.

Toni insistió que hay que esperar para saber la decisión del manacorí y aseguró que tiene "ganas de ganar otra vez": "Creo que él quiere sentirse muy bien para volver a jugar. Le gustaría llegar a Roland Garros con confianza y en buena forma física. Tenemos que esperar, pero él sigue teniendo en mente intentar ganar", aseguró ante la campeona de Wimbledon en 2013.

No obstante, Toni tiene cierta esperanza de que vuelva lo más pronto posible y declaró a su sobrino cómo uno de los principales favoritos del torneo si consigue llegar a la cita del 28 de mayo en París: "Incluso si no llega en las mejores condiciones cuando entra en esa pista, todo cambia. Necesita unos pocos partidos no demasiado difíciles para coger ritmo", finalizó.