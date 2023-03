El futbolista que asesinó a su pareja y echó su cadáver a los perros ahora se ofrece como 'coach' para jugadores de élite

El futbolista Bruno Fernandes tiene la intención de convertirse en 'coach' deportivo para enfocarse en el desarrollo mental de deportistas de elite y equipos de alto rendimiento. Hasta aquí, todo normal, si no fuese porque el portero brasileño fue condenado en 2013 a 22 años y tres meses de cárcel por matar en 2010 a su ex novia, la modelo Eliza Samúdio, y darle su cuerpo a los perros para que se lo comieran.

Fernandes ya ha protagonizado varios intentos fallidos de volver al fútbol profesional en el pasado, y ahora ha completado la formación intensiva para ejercer su nueva profesión. Desde 2019 el portero ex de Flamengo y Atlético Mineiro disfruta de un régimen de semilibertad, que ha aprovechado para jugar al fútbol aficionado, pero jamás ha contado con la oportunidad de reinsertarse en el fútbol profesional.

En junio de 2010, siendo jugador del Flamengo y contando ya con la oportunidad de jugar para la selección absoluta de Brasil, la Policía Civil de Minas Gerais le declaró sospechoso de la desaparición de Eliza, madre de uno de sus hijos, que le reclamaba una pensión de manutención al futbolista por su primogénito.

El ex futbolista secuestró a Eliza Samudio, la golpeó y la estranguló, para acabar dando parte de su cuerpo de comer a unos perros. El resto del cadáver fue sepultado y cubierto con cemento en un lugar que no reveló. Y todo porque, estando casado con Dayanne Rodrigues, conoció a Eliza en una orgía sexual en la que declaró que "se me rompió el condón".

En marzo de 2013, la Justicia de Minas Gerais anunció la condena por homicidio, detención ilegal, secuestro y ocultamiento de cadáver contra Bruno Fernandes, que perdió al oportunidad de jugar el Mundial de 2014 con Brasil y vio cómo su carrera y su vida quedaban arruinadas para siempre.