Lío en la Kings League: uno de los árbitros deja la competición y revela que "me negué a que piten el partido desde arriba"

La polémica en torno a la Kings League no cesa y suma un nuevo capítulo tras la dimisión de uno de los árbitros principales de la competición: Manuel Titos, colegiado del torneo, recalcó que no participó en la 'Final Four' por negarse a ''que le piten el partido desde arriba''.

'Titos', a través de un comunicado en sus redes sociales, explicó que la información que había salido tras anunciar su dimisión de la Kings League era totalmente ''falsa'': ''Se me ha acusado de no comunicar a la liga mi decisión de abandonar por la situación que estaba viviendo. Eso es mentira, ya que antes de salir del Camp Nou se lo comuniqué a mi responsable", sentenció el exárbitro del torneo.

Además, Manuel dejó unas declaraciones que pueden generar mucha polémica acerca del arbitraje en la Kings League: ''¿Por qué no me dieron la oportunidad de arbitrar en la final? Principalmente porque no soy una 'titella' de nadie, y me negué a que me piten el partido desde arriba. Quieren un mueble que lo dirijan desde arriba'', explicó.

Del mismo modo, 'Titos' aclaró que nunca le dijeron que ''tenía las puertas abiertas para volver'' y que era todo ''de cara a la galería'': ''No me han dejado ni reunirme con ellos''. Para finalizar el comunicado, el exárbitro sentenció que, próximamente, dirá ''la verdad de lo que ocurrió'' y responderá ''a todas las preguntas'' sobre la última polémica de la Kings League.