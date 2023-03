La dura confesión de Ibai Llanos tras la derrota de Porcinos FC en la Kings League: "Me he planteado dejar de streamear"

Este domingo se juega en el Camp Nou la final a cuatro de la Kings League, el popular torneo de fútbol protagonizado por streamers y otras celebridades e impulsado por Gerard Piqué e Ibai Llanos. El equipo que preside el youtuber vasco, Porcinos FC, no pasó de cuartos de final del playoff y no llegó a esa final four, pero ha disfrutado como nadie de este certamen tan especial de una iniciativa que ha tenido una acogida brutal en redes sociales.

La caída de su equipo fue un momento triste para él, pero en general la Kings League ha sido su principal fuente de motivación este año, como reconoció en directo un personaje que no atraviesa su mejor momento a nivel personal: "Si no hubiese sido por la Kings League yo hubiese tenido un año muy de mierda", aseguró un Ibai muy agradecido a su audiencia y a la propia competición por darle tantos buenos momentos y alegrías.

"Me he planteado seriamente, y me sigue pasando y lo sigo haciendo, dejar de streamear y dejar de hacer lo que hago, pero gracias a la Kings League he pasado momentos muy felices" se sinceraba ante sus seguidores Ibai, a quien siempre ha caracterizado su cercanía, sinceridad y amabilidad con su público.

"Me hace muy feliz ver que hay gente a la que le interesa y le gusta el proyecto, porque si encendiese el directo y no hubiese aquí nadie, entendería que sobro completamente. De verdad, amigos, que me hacéis muy feliz acompañándome en mis proyectos, porque los seguís por mí y por la comunidad que tenemos" finalizó el streamer, entusiasmado por el seguimiento de KOI o de la propia Kings League.