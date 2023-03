Djokovic, sobre su renuncia a la vacuna que le costó el número uno: "No me arrepiento"

Novak Djokovic ha aparecido en escena este martes tras casi dos semanas de silencio desde que se confirmara su ausencia en Indian Wells y Miami. El serbio no pudo tomar partida en ninguno de los dos debido a las restricciones del gobierno estadounidense contra los no vacunados, una decisión de la que asegura no arrepentirse pese a que le ha costado la pérdida del liderato en la clasificación mundial.

"No, no me arrepiento. He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y, básicamente, te hacen vivir en el pasado. Y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar tanto en el momento presente como sea posible, pero, por supuesto, pensar en el futuro, crear un futuro mejor", ha sentenciado en su reaparición pública, antes las cámaras de la CNN, en una entrevista con Becky Anderson.

La presencia de Nole en estos dos torneos dependía del levantamiento de las restricciones en el país norteamericano, fijadas definitivamente para el 11 de mayo. El serbio intentó tomar partida solicitando una exención de la norma, pero finalmente no consiguió el salvoconducto para defender su liderato ante el avance impasible de Alcaraz. Volverá a la pista en abril, cuando empiece la gira de tierra batida en Europa en Montecarlo.

Aplaude a Alcaraz... aunque podría recuperar el trono pese a no jugar en Miami

"Felicito a Alcaraz, merece volver al número uno", ha dicho el serbio, que podría recuperar el número uno mundial sin saltar a la pista. Las cuentas podrían cuadrar para el tenista nacido el Belgrado el lunes tres de abril, cuando recuperará el número uno sin Alcaraz no levanta el título de Miami el domingo anterior.