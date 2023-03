Navratilova vence al cáncer y detalla su sufrimiento: "Ha sido lo más duro que he hecho nunca"

El deporte internacional está de enhorabuena este martes, pues Martina Navratilova ha anunciado que ha superado el doble cáncer que le fue diagnosticado a principios del pasado mes de diciembre y con el que ha estado luchando desde entonces en una batalla que ha sido "lo más duro que he hecho nunca", ha detallado.

La tenista, que acumula 18 Grand Slams en su palmarés, ha narrado que sintió miedo cuando descubrió que tenía cáncer y tuvo que esperar cuatro días para saber que estaba localizado en la garganta. "Pensaba 'veré esta Navidad, pero tal vez la próxima no", reconoce en una entrevista con Piers Morgan que recoge The Sun, hasta que le confirmaron que tenía un altísimo porcentaje de superviviencia. Volvió a romperse, sin embargo, cuando los doctores encontraron que tenía otro tumor de ocho milímetros en la mama derecha a pesar de que ya había conseguido superar el cáncer de mama en el otro seno en 2010.

Lo peor llegó después, durante el tratamiento de quimioterapia y radio para eliminar la enfermedad. "Sabía que iba a ser duro, pero no era consciente de que iba a ser tan duro como realmente fue", reconoce Navratilova, que considera que fue, "definitivamente, lo más duro que he hecho nunca".

En este sentido, ha explicado que su tratamiento consistía en someterse a radioterapia todos los días durante tres semanas mientras recibía quimio tres veces a la semana al mismo tiempo. "Sentí el protón la tercera semana, te duele la boca y se te cierra la garganta", explica, precisando que "ni siquiera podía bostezar o estornudar".

"Todo se hincha y es muy incómodo, y el protón hace que la saliva se vuelva extraña", precisa la leyenda del tenis, que apunta que "no saboreas las cosas". Y lo mismo ocurre con la quimioterapia, que "deja seca" la garganta. "Así que te golpean por todos lados", señala.

Esa fue la parte más difícil para ella, puesto que "me encanta comer" y el tratamiento le hizo perder mucho peso, "no porque quisiera, sino porque simplemente no podía meter suficiente comida en mi cuerpo".

Por otro lado, Navratilova ha revelado que uno de sus grandes apoyos fue su gran rival en la pista, Chris Evert, ya que fueron tratadas en el mismo centro médico en Nueva York. "Me ha apoyado tanto en todo esto como yo la apoyé a ella hace un año (...). Siempre estuvimos ahí la una para la otra, pasara lo que pasara", ha reconocido.

Además, la checo-estadounidense ha admitido que "nuestras carreras siempre están entrelazadas y luego nos seguimos mutuamente de esta manera". "No se puede negar. Los paralelismos son increíbles", ha explicado, detallando que incluso algunas de sus enfermeras eran las mismas.