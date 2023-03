Morata, nuevo capitán de la Roja: "Es increíble"

Luis de la Fuente está poniendo 'patas arriba' la Selección española de fútbol. En su primera convocatoria como seleccionador absoluto, descartó definitivamente a Sergio Ramos, no pudo contar con el retirado Busquets, y dejó fuera a otros veteranos como Koke y Jordi Alba, lo que ahora ha provocado un nuevo cambio en la jerarquía interna del vestuario: Álvaro Morata es el nuevo capitán de la Roja.

Un honor que recae en el delantero madrileño cuando acumula 60 internacionalidades en su carrera. "Es increíble ser capitán", admitió Morata, heredero del brazalete de Sergio Busquets. "Con Dani (Carvajal) llevo en la selección desde que somos dos chavales y es una alegría tremenda no sólo ser capitán; sino estar aquí otra vez y defender la camiseta de mi país".

Morata ejerce ya como capitán en la concentración de la selección en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, desde que se incorporó al resto del grupo, y será además el primer capitán de De la Fuente como seleccionador de la absoluta siempre que el técnico debutante estime utilizarle en los clasificatorios europeos que se avecinan.

"Nuestra función ahora es ayudar a la gente que llega nueva o que lleva menos tiempo, hacerles sentir como nos han hecho sentir desde que llegamos muy jóvenes nosotros a la selección. Hay un grupo fantástico, no hace falta mucha ayuda pero que la gente cuente con nosotros si necesita algo", manifestó Morata sobre su capitanía a estrenar.

A la espera de la decisión final de Luis de la Fuente, Rodri Hernández y Dani Carvajal, que se encontraba con Morata, completarían la capitanía española, que se viene decidiendo tradicionalmente por número de partidos con España. Aun así, falta conocer la decisión final de Luis de la Fuente, al que le gustaría que uno de los tres capitanes fuese elegido entre todo el grupo.

El propio Carvajal, de hecho, tuvo unas palabras para su ex compañero en el Real Madrid: "Me acuerdo del primer día que vine y como me acogieron jugadores como Iniesta y Ramos. Nos toca ese papel a nosotros como jugadores con más partidos, acogeremos a la gente joven para que se adapten lo más rápido posible, que estén cómodos como en sus clubes. Tomamos esa responsabilidad con mucho orgullo, sabiendo el escudo que defendemos y al país que estamos representado".

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tampoco pudo contener el orgullo que sentía por el atacante del Atlético, que le acompañaba en un acto con patrocinadores del combinado nacional, y le felicitó públicamente: "Estoy muy orgulloso de ver a Álvaro primer capitán, lo que eran Sergio Ramos y Busquets hace poco".