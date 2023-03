Cumbre entre Ceballos y Gavi en la concentración de La Roja: "De la Fuente nos dijo que lo teníamos que hablar"

Luis de la Fuente quiere empezar con buen pie su aventura al frente de la selección absoluta, y ello pasa por conseguir la cohesión de un grupo de nuevo enfrentado por la rivalidad Barça-Real Madrid. El riojano no quiere turbulencias en el vestuario, y para ello ha tratado apagar el fuego en la relación entre Ceballos y Gavi, dos hombres que han chocado mucho en los últimos clásicos y que ahora deben compartir posición en la medular de La Roja.

Así lo confesó el centrocampista del Real Madrid en una entrevista publicada este martes por Marca, en la que describió la conversación con la joven perla del FC Barcelona alentada por De la Fuente. "El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos. Nos dijo que lo habláramos, y es lo que hemos hecho", aclara Ceballos antes de mandar un mensaje conciliador.

"No tenía la suerte de conocerle. Somos de dos pueblos que están uno al lado del otro, vive a 10 kilómetros de donde yo vivo. Ya sabéis como somos en el sur, muy calientes. Está todo solucionando. Lo hemos hablado. Todo lo que pasa en el campo, ahí se queda. Tenemos que ir en la misma dirección. Si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, yo no voy a correr por él y él no va a correr por mí. Esto hay que dejarlo de lado. Compartimos posición. Ahora somos compañeros".

Si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, yo no voy a correr por él y él no va a correr por mí

Ahora, los dos sevillanos afincados en Madrid y Barcelona están listos para iniciar un camino juntos en el centro del campo de la selección, un proyecto especialmente ilusionante para el centrocampista merengue, que regresa al combinado nacional tras una larga ausencia de casi tres años.