El FC Barcelona ha lanzado una campaña para concienciar sobre el machismo que rodea al fútbol femenino en la que denuncia los duros mensajes a los que sus jugadoras deben enfrentarse en el día a día por dedicarse profesionalmente al deporte.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Mapi León y Robert Lewandowski han leído una serie de comentarios recopilados de las redes sociales en el Día Internacional de la Mujer que ponen en duda el valor de las futbolistas y el fútbol femenino.

"No serías titular ni en el equipo de mi ciudad", "nadie quiere ver tus partidos" o "a nadie le importa", son algunos de esos mensajes, aunque también hay muchos que recriminan que "hay que adaptar las reglas a ellas".

No faltan tampoco los que apuntan a su físico ("eres muy sexy"), ni los que dicen "vete a la cocina" o que es "hora de tener la 'cocina de oro' también". "El Balón de Oro femenino no cuenta", "el fútbol femenino no es fútbol de verdad", "ver fútbol femenino es como ver fútbol para niños", son otras de las formas en las que es criticado el deporte femenino.

En este sentido, mientas el delantero polaco se mostraba estupefacto leyendo algunos de estos comentarios, la defensa española ha señalado que "este tipo de mensajes los recibimos día a día por el simple hecho de ser mujeres", por eso, "por todas nosotras, seguiremos reivindicando nuestros derechos", con un objetivo en mente: "que todas las mujeres que vengan puedan llegar aún más lejos de lo que llegaremos nosotras".