El deporte, símbolo del avance de la mujer: "Hemos pasado de esconder la mochila al ir a entrenar... a guardar nuestros miedos en ella"

El deporte es una de las señas de identidad de las sociedades contemporáneas donde el número de mujeres que practican deporte o siguen con atención los eventos deportivos no para de aumentar.

Participar activamente en los eventos deportivos y celebrar éxitos dentro de los mismos, no estaba al alcance de las mujeres, pero el avance se ha conseguido con el trazo de una carrera de fondo, donde las mujeres han tenido un gran peso a la hora de edificar desde el conocimiento y la reivindicación, derribando numerosas barreras, llegando incluso a tener un apartado específico dentro de la recién aprobada Ley del Deporte.

La primera demanda por parte de una mujer se documentó a través de los medios de comunicación. En los años 60 Katherine Switzer, con su dorsal 261 se introdujo “ilegalmente” en la maratón de Boston y además de conseguir uno de los mejores tiempos, marcó un antes y un después para las mujeres que reivindicaban su espacio dentro del mundo del deporte.

En España, las generaciones de mujeres del primer Plan ADO creado para los Juegos Olímpicos de Barcelona ‘92, aprovecharon su momento y han ido cosechando éxitos deportivos hasta llegar a nuestros días, incluso.

Tras sus brillantes carreras deportivas, el paso al mundo de la gestión no ha sido fácil, pero muchas de ellas están dentro y dotan de herramientas para el desarrollo de políticas y programas específicos que impulsan la equidad de género e igualdad de oportunidades. Con motivo del 8M han querido aportar su punto de vista para 20minutos.

Jennifer Pareja,directora del Plan ADO

Carlota Castrejana, directora de Women’s Sport Institute

“Cuando el liderazgo que emerge es liderar con el ejemplo, las deportistas tienen que ser referentes con su capacidad para influir, por sus valores y resiliencia”.

Carlota Castrejana

Laura Baza, abogada especializada en derecho y gestión deportiva

“La visibilidad es clave para atraer ese talento femenino que se está reclamando”.

Marta Solano, periodista RTVE

“Demos su sitio en la historia a miles de mujeres olvidadas”.

Marta Solano

Isabel Martín, doctora en Ciencias de la Información

"La independencia moral y económica de la mujer ha sido un gran logro: la dota de libertad para decidir".

Asunción Loriente, presidenta de la Federación Española de Remo

“Hagamos que nuestras oportunidades se conviertan en realidades”.

Beatriz Fernández, ex deportista olímpica de Balonmano

“Tenemos que promover que las niñas, jóvenes y adultas cuenten con más referentes femeninos en todas las profesiones. Mujeres de éxito y empoderadas. Es imprescindible que la educación, las instituciones empresas y los medios de comunicación actúen como agentes de cambio”.

Beatriz Fernández

Mercedes Coghen, ex deportista olímpica de Hockey

“Las mujeres queremos y estamos dispuestas a aportar nuestro trabajo, constancia y responsabilidad en los equipos de trabajo, los puestos de gestión y toma de decisión. Pero necesitamos el apoyo y convencimiento de la sociedad para acceder a ellos''.

Mercedes Coghen

María López de Eguilaz, ex jugadora internacional de Hockey

"Mirando atrás siento un gran orgullo de haber formado parte de un equipo que buscaba derribar barreras. Éramos un grupo de personas extraordinarias que no nos conformábamos. Mi madre, a pesar de que me llamaban marichico, siempre me apoyó en mis decisiones".

Jennifer Miranda, boxeadora internacional profesional

“Llevamos muchos años luchando por dar visibilidad al deporte femenino, dando espectáculo al máximo nivel para llamar así la atención de los medios y que nos den nuestro espacio. El camino ya está empezado, ahora hay que recorrerlo con la misma o más fuerza y para ello necesitamos hacerlo juntos”.

Jennifer Miranda

Jennifer González, secretaria de ACE y propietaria de BigDreamers360

“Para poder atraer más talento femenino a nuestros sectores es primordial que se nos visibilice. Si no tienes un altavoz para mostrar tu experiencia y enseñar a otras mujeres que es posible llegar a estos lugares en los que ya estamos, el alcance será mucho más limitado y lento. Puedes ser una gran profesional, pero para ser un referente e inspirar a otras mujeres, se nos tiene que ver en esos lugares”.

Beatriz Álvarez, presidenta de La Liga F

“Hemos recorrido un camino difícil, pasando de esconder con miedo nuestra mochila para ir a entrenar, a guardar nuestros miedos en ella. Ahora somos profesionales y el espejo para muchas mujeres que miran al presente y al futuro con valentía para cumplir sus sueños”.

Beatriz Álvarez

Theresa Zabell, ex deportista olímpica vela

“Si hemos conseguido la igualdad como deportistas, en cuanto a la participación, ahora nos toca luchar por lograr la igualdad en la gestión, toma de decisión y dirección del deporte”.

Theresa Zabell

Olalla Cernuda, directora de Comunicación, World Triathlon

"Nadie nos dijo nunca que el camino sería fácil, pero tenemos que seguir abriendo puertas para que las que vienen detrás tengan un techo de cristal más fino que el nuestro. La igualdad de género no se limita a un ámbito solo -en mi caso, el deportivo- sino a una actitud vital. Y cada paso cuenta".

Sandra Sánchez, ex karateca olímpica

“Que nada ni nadie pare tu fuerza interior”.

Sandra Sánchez celebra su oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jennifer Pareja, directora general de ADO

“Tenemos que seguir trabajando en las estructuras, en hacer una estructura muy fuerte para que el deporte femenino siga creciendo”.

Jennifer Pareja

Eli Pinedo, ex deportista olímpica de balonmano

“Ya no queremos ser las primeras de nada, queremos ser una de muchas”.

Eli Pinedo

Mónica Plaza, piloto de Rallies

''En el automovilismo podemos luchar y lo hacemos de tú a tú y creo que está muy bien para hablar de igualdad''

Alejandra Moore Mayorga, Responsable Mujer y Deporte, Real Federación Aeronáutica Española (RFAE)

La aviación deportiva, de la que forman parte diez disciplinas, es igualitaria en origen y por ello el reconocimiento y el respeto es parte del ADN de cada una de nuestras especialidades. Esta diversidad de disciplinas y categorías ofrece oportunidades para talento joven hasta senior y los deportes aéreos son de lo más espectacular y emocionante, tanto para el deportista como para el aficionado. Gracias a esto, vemos que cada vez hay más mujeres deportistas en la aviación española. Por ejemplo, en 2022 el 5,5% de licencias federativas en España fueron de mujeres y en este inicio de año, estamos viendo ya una tendencia positiva en incremento de licencias federativas de competición ya que el 9% de las licencias procesadas corresponden a deportistas mujeres. Con cada vez más acceso a las disciplinas y una continua sensibilización de que los deportes aéreos son para todos y todas, las mujeres tendrán cada vez más presencia en nuestro deporte. El reto es darnos a conocer a esas mujeres a quienes les interesa la aviación y tienen aptitudes.