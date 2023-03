Las hermanas Plaza: "A los hombres les gustaban más los coches y a las mujeres otras cosas, eso está cambiando"

Las hermanas Mónica (1995) y Marta Plaza (2001) nacieron predestinadas a triunfar en el mundo del rally. Hijas de Manolo Plaza -uno de los pilotos españoles más experimentados en el Dakar-, vivieron desde la cuna el emocionante mundo de las pruebas de todoterreno, y ahora, por primera vez de forma oficial, formarán como equipo (piloto y copiloto) de cara a la disputa Campeonato de España de Rallyes (CERTT) con el equipo Avatel Racing Team.

Mónica, con varios años de experiencia a al volante, y Marta, con mucho rodaje en la labor de copiloto, comienzan su primer aventura juntas después del sonado triunfo que lograron el año pasado en el rally de Cuenca, donde no pudo estar el acompañante habitual de la mayor de las hermanas, David Nadal. Tras la presentación del ilusionante proyecto, el pasado martes, ambas expresaron sus ganas de arrancar la competición en una entrevista conjunta con 20 Minutos.

¿Cómo están? ¿Cómo afrontan esta temporada juntas?Mónica: Pues muy bien, contentas, con mucha ilusión. Este año cambiamos de categoría, cambiamos de coche y está ese extra de competir con mi hermana... es imposible no tener motivación e ilusión.

Son muchos cambios... ¿Cómo trabajan para adaptarse?Mn.: El coche va a cambiar bastante porque el del año pasado era una categoría de serie, muy pesado, y la forma de conducirlo consistía más en aprender a frenarlo y tener mucho cuidado con conservar la mecánica. Este año cambia la forma de conducir, pasa a ser mucho más a al ataque.



En cuanto al cambio de copiloto tengo que mencionar la ayuda de David Nadal, que me ha acompañado estos dos años atrás, y que estoy superagradecida por todo su trabajo. Y la adaptación a Marta... creo que va a ser la más fácil porque en Cuenca funcionó todo muy bien, nos conocemos muchísimo y ya vi su forma de trabajar, que me sorprendió para bien.

Se mantienen en modalidad Todo Terreno, ¿qué es lo que tiene de especial?Mn.: Pues yo creo que la esencia de esta disciplina es el no saber, porque en los rallies de tierra tú sabes a dónde vas, son tramos cortos y has reconocido el terreno. Esto es más de resistencia y no sabes lo que puede pasar, porque llevas una guía pero conforme pasan los coches y las motos el terreno cambia y puedes encontrarte cualquier tipo de peligro que no esté marcado.

¿Qué ventajas y desventajas ven a esta oportunidad a competir juntas?Mn.: La ventaja es la complicidad que tenemos, y yo creo que la desventaja es la misma, el exceso de confianza.

Marta: Al final te viene de los valores que te han inculcado en casa, que en este caso son los mismos(risas), hay que tener respeto por la persona que llevas al lado, tenga más o menos confianza, y trabajar de la manera lo más profesional posible, porque al final somos la imagen de una empresa que está apostando un presupuesto muy importante por nosotras.

¿Peleaban mucho de pequeñas o siempre han sido equipo?Mt.: De pequeñas y de mayores (risas).

Mn.: Siempre hemos discutido, pero hemos madurado y somos más equipo. Cuando ella está mal por cualquier cosa estoy yo y ahí está un poco la clave.

Mt.: En algunos aspectos somos muy iguales, pero en otros somos muy diferentes, entonces es donde chocamos, pero cuando estamos corriendo somos piloto y copiloto, somos profesionales para saber dónde estamos.

¿Cuál es la meta este año?Mn.: Después de un año en el que he rozado el primer cajón, el objetivo es intentar conseguir ganar el nacional en T1.

El Rallye TT de Cuenca ha desaparecido del calendario este año, una mala noticia no poder volver a casa, donde además triunfaron juntas, ¿No?Mt.: Es una lástima para todo el que le gusta el Todo Terreno, para los que compiten y para los que no, porque al final es la carrera por excelencia del Campeonato. La siguen un montón de personas, da igual que esté lloviendo, que haga frío o calor, siempre la sigue mucha gente de la provincia. Aunque sea la última del calendario y algunos vayan justos de presupuesto o no tengan nada que jugarse, siempre van a la carrera. Es una lástima para todos.

¿Qué papel tiene Avatel en el impulso de la mujer en el mundo del motor?Mn.: Bueno, Avatel tiene un papel esencial para que yo haya podido coger un volante, que es una oportunidad entre un millón, soy consciente y lo valoro muchísimo. Hace dos años también tenía otra compañera de piloto y sin apoyos como los que nos han dado sería imposible que yo estuviera ahora compitiendo como piloto.

Es muy bonito que haya referencias en niños y niñas pequeñas y gracias a Avatel se está consiguiendo llegar un poquito más lejos. Como dice su filosofía, "llegar donde otros no llegan", creo que eso es lo bonito y emotivo de que Avatel apoye este proyecto.

¿Es más difícil para una mujer que para un hombre el abrirse camino en el mundo del motor?Mn.: El problema en nuestro deporte es la economía, porque al final los presupuestos son muy elevados. Siempre a los hombres les ha gustado más la los coches y a las mujeres otras cosas, eso está cambiando, y creo que para la gente que quiere empezar y no tiene recursos económicos es igual de difícil, considero que es más tema de gusto y presupuesto.



En los deportes de motor las condiciones son las mismas para hombres y mujeres ¿Son las disciplinas de motor un ejemplo para el resto de deportes?Mt.: Sí, la verdad es que físicamente competimos de tú a tú, no hay distinción entre chicos y chicas, algo impensable en otros deportes. En el automovilismo podemos luchar y lo hacemos de tú a tú y creo que está muy bien para hablar de igualdad.

¿Se sienten un ejemplo?Mn.:Afortunadamente sí, pero es algo que también me crea mucha responsabilidad, porque ya me han empezado a llegar mensajes de padres que sus hijos están haciendo redacciones sobre Mónica Plaza por el Día de la Mujer. Es bonito, pero, por otra parte, también es una responsabilidad y si tienes un mal día tienes que tener cuidado con lo que pones en redes sociales o lo que dices en una entrevista si una carrera no ha salido como quieres. Tienes que ser consciente de que eres ejemplo.

