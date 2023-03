Szafnauer se acuerda de Alonso tras el desastroso estreno de Alpine: "La edad nos alcanza a todos, por muy motivado que esté"

El primer Gran Premio del Mundial 2023 de Fórmula 1 estuvo plagado de emociones fuertes y de sorpresas. La mayoría fueron agradables, pero hubo un equipo que sufrió mucho más de lo que esperaba, y que no levanta cabeza desde que decidió prescindir de Fernando Alonso, nombrado mejor piloto del día el pasado domingo tras su 99º podio, a sus 41 años.

Hablamos de Alpine, equipo que apenas sumó dos puntos en Baréin gracias a un Pierre Gasly muy inspirado, beneficiado también por los diversos abandonos que se produjeron durante la carrera. El rendimiento de la escudería francesa en este inicio de Mundial está siendo el más decepcionante de toda la parrilla (no apunta a mejorar demasiado), y la elección de pilotos tampoco parece haber sido óptima.

Alpine no quiso renovar a Alonso en 2022 por su edad, levantando mucha polémica por dejar de contar con el mejor de la parrilla, como sus propios competidores señalan a menudo, y la primera consecuencia fue el rechazo de Óscar Piastri, que dejó su academia y se enroló en McLaren (la otra gran decepción). Ficharon a Gasly para formar un equipo totalmente francés, y decidieron conservar a Esteban Ocon, récord de penalizaciones el pasado domingo en Baréin que le llevaron a abandonar la carrera.

Sin embargo, en un acto de soberbia y autocomplacencia, Otmar Szafnauer, director de equipo de Alpine, no sólo no se retractó de su decisión, si no que la refrendó con unas palabras que resonaron por todo el paddock al término del GP de Baréin, por innecesarias, inoportunas, e inexactas, insistiendo en la edad de Alonso como una desventaja que le puede pasar factura: "Estoy seguro de que Fernando está motivado, la cuestión será la edad, que nos alcanza a todos, no tengo ni idea de cuándo, o si eso va a suceder".

El mismo jefe de equipo que dejó hace dos años la actual escudería de Alonso, Aston Martin, por un "exceso de motivación, de ambición y de presión" en las pretensiones del equipo propiedad de Lawrence Stroll, y que tuvo que ver cómo su propia escudería quedaba en ridículo en Sakhir ante otras mucho menos potentes, como Alpha Tauri o Williams, intentó aleccionar con la edad de Fernando Alonso como excusa para disculpar su marcha de Alpine, preparando el terreno para una posible caída en el rendimiento del español que le acabe dando la razón.

No obstante, la razón parece habérsela dado el tiempo a Alonso con su decisión. Era arriesgado dejar Alpine por una escudería prometedora pero que venía del fondo de la parrilla, pero por primera vez en su carrera, parece la decisión acertada, sobre todo viendo la falta de ambición de un jefe de equipo que prefiere tranquilidad antes que exigencia en su trabajo. Mientras unos sueñan con mejorar, otros se estancan en la mediocridad.

"No lo sé, desde que Fernando está allí, solo puedo ver lo que veo desde fuera. Creo que sigue muy motivado, vive para esto, así que pienso que la motivación de Fernando sigue todavía ahí. Lance se lesionó por lo que he oído, y parece que Fernando, por lo que se ve en la pantalla estaba peleando duro por la posición" explicó al término de la carrera Szafnauer, intentado elogiar al piloto asturiano para disimular su animadversión.

Szafnauer pensaba que Alonso quizá no daría el nivel esperado, y quienes acabaron fracasando fueron los de Enstone. La temporada, aún así, es muy larga, y el jefe de Alpine dejó caer que Aston Martin echaría de menos a Sebastian Vettel, gran rival de Alonso retirado en la escudería británica el pasado año: "No lo había pensado. Es una buena pregunta, creo que deberías hacérsela a Vettel en vez de a mí".

"Soy amigo de Sebastian desde que tenía 18 años, y le respeto a él y a las decisiones que ha tomado, y estoy seguro de que las tomó con mucha información, por las razones correctas y por motivos familiares, así que lo respeto, pero, ¿está triste por haberse ido ahora? Pregúntaselo a él", añadió el ex piloto rumano, con un poso de rencor hacia la escudería que este año les ha desbancado por completo como posibles agitadores y retadores al 'Big 3' de Red Bull, Mercedes y Ferrari.