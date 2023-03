En el día a día, entre el trabajo, las tareas del hogar, el poco tiempo libre y los recados, terminamos fatigados, pero, dentro de esa rutina deberíamos incluir actividad física, aunque estemos cansados, para garantizar el bienestar físico y mental. Correr, ir en bici o al gimnasio pueden ayudarnos, no obstante, después de las sesiones deportivas notaremos que no solo nuestra mente está fatigada del día a día, también nuestros músculos, por eso, deberemos respetar las jornadas de recuperación y buscar soluciones para que nuestros músculos no sufran sobrecargas.

Y, la mejor manera de soltar tus músculos es utilizar un dispositivo que nació hace pocos años para revolucionar la manera de recuperarnos de una actividad física y que podemos tener al alcance de nuestra mano por una inversión no muy grande. Hablamos de las pistolas de masaje y, de hecho, gracias a Amazon y a ofertas como la de esta semana (¡del 49!) podemos conseguir una pistola de masaje para ayudarnos a la recuperación muscular por solo 40 euros.

Se trata de la oferta de la semana que agradecerán tus músculos: la pistola de masaje muscular de la marca Lefity valorada en 79 euros que te cuesta ahora 39,99 gracias al 49% de descuento de Amazon. Este modelo produce una vibración profunda y potente para relajar los músculos tensos y recupera los tejidos blandos. Además, acelera la circulación sanguínea y reduce rápidamente el ácido láctico producido con el ejercicio. Este modelo en especial ofrece 30 niveles distintos de fuerza y velocidad que puedes ajustar fácilmente entre 1.800 y 3.400 percusiones por minuto. Además, para que puedas controlar las sesiones, cada función tiene un apagado automático a los 15 minutos.

Pistola de masaje por menos de 40 euros

Pero, no es la única oferta que podemos encontrar hoy en Amazon, hay disponible también otra pistola de masaje por 33,99 euros, gracias a un descuento del 15%. Y, las velocidades que maneja este modelo van desde 2.000 a 6.4000 pulsaciones por minuto con una variedad de hasta 32 velocidades.

