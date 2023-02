Las claves del 'caso Achraf': la joven asegura que hubo penetración, se vieron en la casa del jugador y la Fiscalía actúa de oficio

La gala del The Best no fue para Achraf Hakimi como había planeado. Nominado y finalmente elegido para el mejor once, el defensa español e internacional por Marruecos acudió al evento justo a la vez que se destapó que las autoridades francesas están investigando una presunta agresión sexual cometida el pasado fin de semana por el jugador a una joven.

El caso fue destapado por el diario francés Le Parisien, que informó de que una mujer de 24 años había acudido a una comisaría de la logalidad de Nogent-sur Marne para declarar que había sufrido una violación por parte de Achraf, pero que no quería presentar una denuncia.

En la comisaría se dio aviso a la Fiscalía de Créteil, que ha trasladado el caso a la de Nanterre y esta ha abierto una investigación para tratar de aclarar lo sucedido.

La joven relató que mantuvo su primer contacto con Achraf el 16 de enero de 2023 a través de las redes sociales (Instagram) y que, tras varias conversaciones, decidió quedar con él. El futbolista del PSG le pagó un transporte a la mujer (un Uber) para que se desplazara a su casa, y fue en el domicilio del jugador donde se produjo la presunta agresión.

Una vez en el domicilio de Achraf, la mujer asegura que el defensa la besó primero en la boca y después la levantó la ropa y la besó en los pechos, todo ello sin su consentimiento. Después, la joven asegura que llegó a ser penetrada, hasta que consiguió escapar y mandarle un mensaje a un amigo, que fue a buscarla, según informa Le Parisien.

La quedada se produjo aprovechando que la mujer de Achraf, la conocida actriz Hiba Abouk, estaba de viaje en Dubai con los dos hijos de la pareja. De hecho, la novia del jugador colgó una foto en sus redes sociales con ellos, tratando de aislarse de lo sucedido.

Casi a la vez que el caso salía a la luz, Achraf acudió este lunes a la gala del The Best, donde fue elegido para el mejor once del año 2022. Al futbolista del PSG, que cuajó un gran Mundial de Qatar, le tocó subir al escenario, donde no se le vio excesivamente contento tras un día que no fue como él esperaba.

Ahora el futbolista tendrá que esperar a ver cómo se desarrolla la investigación de la Fiscalía de Nanterre, que tendrá que decidir si llama a Achraf a declarar.