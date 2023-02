Kyrgios: ''Me habría retirado si hubiese ganado a Djokovic en la final de Wimbledon"

La lesión de rodilla de Kyrgios no impide al australiano ser protagonista cuando tiene un micrófono a mano. Nick fue entrevistado en el podcast Impaulsive de Logan Paul, boxeador y youtuber, y reflexionó sobre varios temas interesantes del panorama tenístico. Entre ellos, el de Camberra destaca la comparación entre Federer y Michael Jordan, la admiración que siente por Djokovic, criticó duramente algunas de las reglas del tenis, reprochó a ciertos torneos que utilicen su imagen para vender entradas y habló sobre la final de Grand Slam que perdió ante el número 1 del mundo: "Me habría retirado uno o dos años si hubiese ganado a Djokovic en la final de Wimbledon".

Nick sentenció lo difícil y comprometido que puede llegar a ser el mundo del tenis: "Es difícil porque hay que aprender a vivir con la derrota, cada semana solo hay uno que gana y los demás pierden y no es solo un partido, pues probablemente la siguiente semana también pierdan. Diría que soy probablemente el tenista menos profesional. No hago calentamiento ni nada, no tengo entrenador, lo he probado pero eso no es para mí. Es todo lo que he conocido desde que tenía siete años. El año pasado fue increíble, llegar a la final de Wimbledon y finalmente lograr cosas que durarán para siempre".

Asimismo, el australiano criticó duramente algunas de las normas impuestas sobre la pista: "Lo de la orina es simplemente estúpido, las reglas del tenis son muy tontas. Siempre estoy discutiendo con los árbitros. Me han multado muchas veces y soy el mejor tipo. La forma de ser de cada uno en el tenis va un poco por dentro, pero yo siento que no estoy haciendo nada loco. Si lo comparas con otros deportes, simplemente siendo soy yo mismo... pero en el tenis no puedes caminar demasiado por el alambre porque te pueden sancionar y yo necesito jugar".

Además, el subcampeón de Wimbledon juzgó a los torneos que critican la personalidad del australiano y estos, a la vez, utilizan su imagen para ''vender entradas'': "No hay muchas personas en este momento como yo, así, pero luego, cuando quieren publicar en las redes sociales sobre tenis, siempre se trata de mí o Nadal o Djokovic, nadie más. Entonces dicen, 'oh, no puedes hacer esto', pero luego usarán mi nombre para vender entradas y promocionar el evento".

Kyrgios también habló sobre las posibilidades de conseguir un Grand Slam y de la dura derrota en la final de Wimbledon: ''Era mi oportunidad, esa era realmente mi oportunidad. Si honestamente hubiera ganado eso, creo que me habría retirado al menos por un año o dos. Creo que puedo ganar un Grand Slam. Wimbledon estaba justo allí, estaba a dos sets de distancia. Gané el primer set y pensé 'esto es todo', y luego simplemente no me fui capaz de mantener el nivel''.

Por último, el de Australia realizó una comparación entre personajes del mundo del tenis y la NBA: "Federer y Michael Jordan son muy similares, pero creo que estadísticamente Novak es mejor. Creo que Jordan aún podría jugar en la NBA en esta era, pero me parece que McEnroe o Sampras no tendrían posibilidades ahora y serían eliminados a las primeras de cambio".