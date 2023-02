Uno viaja a Alaska y sueña con una imagen paradisíaca, fauna y flora a su alrededor y todo naturaleza. Y así es la postal, pero queda incompleta. Hay que añadirle otro ingrediente: basura, mucha basura en forma de zapatillas deportivas. Este pequeño resumen ejemplifica el propósito del cineasta Max Romey en los doce minutos de su film No Lost Shoes. El dato completa la sensación: el 90% de las zapatillas que compramos termina en lugares remotos y salvajes, como las playas de Alaska. Y una cifra más. cada año se venden unos 20.000 millones de zapatillas.

La obra de Romey, embajador de la marca NNormal, añade a otro protagonista con mayúsculas, Kilian Jornet, que también aparece en la obra y cuya labor medioambiental sube un nuevo peldaño con esta iniciativa que lleva a cabo su marca, No Trace Program.

La intención de NNormal es que, aparte de provocar una reflexión, los consumidores puedan tener más sencillo el reciclaje de sus zapatillas deportivas y contribuir así a la preservación del planeta. ¿Cómo? Muy sencillo: primero reunir todo el material reciclable, después enganchar la etiqueta de envío prepagada y luego dejarlo en un punto de recogida que marca la página web de la marca NNormal. Y así, esas zapatillas podrán tener una segunda vida. Todo basado en la circularidad.

"No me dí cuenta de lo importante que era la situación que estaba sucediendo en Alaska, mi casa, hasta que me marché", explica Romey a 20minutos sobre su película y su propósito: "La cuestión no creo que sea que todo esté hecho de plástico, sino lo que hacemos después con esos plásticos, como lo tratamos después. Yo no sé cuál es la solución, solo trato de compartir un poco cuál es el problema, aportar un poco de luz sobre el impacto que podemos generar, tanto positiva como negativamente, en la naturaleza a través de las cosas que hacemos".