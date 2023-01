El guiño de Jenni Hermoso de cara al Mundial: "¿Quién no querría?"

El estallido de la crisis en el vestuario de la selección española femenina de fútbol con el comunicado de 15 jugadoras pidiendo no ser convocadas en próximas concentraciones, ha provocado la ausencia de muchas caras habituales en el combinado de Jorge Vilda. Una de ellas es la de Jenni Hermoso, que apoyó a sus compañeras a pesar de no compartir la nota y este miércoles ha lanzado un guiño de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

A través de sus redes sociales, la madrileña ha compartido un mensaje claro junto a una publicación de la FIFA del esférico con el que se jugarán los encuentros de la cita mundialista, el 'Oceaunz', que ha sido presentado hace unos días.

"¿Quién no querría?", ha escrito junto a la imagen del cuero en una clara alusión a su deseo de vestir la elástica de La Roja en la que sería su tercera participación en una Copa del Mundo tras los Mundiales de Canadá en 2015 y Francia en 2019.

La publicación de Jenni Hermoso en su cuenta de Instagram. INSTAGRAM JENNI HERMOSO

La delantera del Pachuca mexicano no ha vuelto a la selección desde finales de agosto del año pasado, justo en la primera convocatoria tras el chasco del combinado nacional en la Eurocopa de Inglaterra. Casi un mes después de que terminase esa concentración, la RFEF anunció que 15 jugadoras renunciaban a representar a España.

Poco después, fueron las propias futbolistas, además de Alexia Putellas, lesionada de gravedad, las que emitieron un comunicado matizando la afirmación de la RFEF: "En ningún caso hemos renunciado a la Selección Española de Fútbol". Y expresaron su deseo de conseguir una "apuesta decidida por un proyecto profesional" en el que se tengan en cuenta todas las cuestiones necesarias para lograr "el mejor rendimiento a un grupo de jugadoras con las que consideramos que se pueden conseguir más y mejores objetivos".

Unos días después, Hermoso compartió su propia nota en la que manifestaba "públicamente mi apoyo a todas las compañeras", a pesar de que "no comparta las formas, sí empatizo con la necesidad de hacer algo". "No solamente entiendo sus razones, sino que también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado", apuntó la atacante.