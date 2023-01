La lucha por la Supercopa de España: gran confianza en Barça y Betis, preocupación en Real Madrid y Valencia

A la pelea por el primer título de la temporada en nuestro país, la Supercopa de España, llegan los cuatro equipos en situaciones diferentes. FC Barcelona y Betis llegan pletóricos de moral tras sus últimos resultados, mientras que Real Madrid y Valencia llegan tocados tras un inicio de 2023 que no está siendo el esperado.

FC Barcelona, líder

El conjunto dirigido por Xavi Hernández está dejando las dudas atrás a base de resultados. Tras el batacazo europeo que le condenó a la Europa League, el Barça se puso las pilas en la Liga y se hizo con el liderato antes del parón mundialista.

A su vuelta a la competición, no pasó del empate ante el Espanyol en el derbi del Camp Nou (1-1) y sufrió para superar al Intercity en la Copa del Rey (3-4 en la prórroga), pero su victoria en uno de los campos más difíciles de España, el Civitas Metropolitano, ante el Atlético de Madrid (0-1) hizo que los blaugranas reforzarán su primera posición liguera y le saquen ahora tres puntos a su máximo perseguidor, el Real Madrid.

Mandar en la clasificación supone un gran impulso para el equipo de Xavi, que necesita la tranquilidad que dan los resultados para olvidar las exigencias del entorno tras varios años para el olvido.

Betis, recuperado

El rival de los azulgranas el jueves también llega con la moral alta. Los de Manuel Pellegrini llegaron al parón mundialista con la gasolina justa tras un maratón de partidos, y a la vuelta parecen haber recuperado el buen tono. Tras empatar ante el Athletic en un intenso duelo (0-0), los verdiblancos superaron sin apuros al Ibiza en la Copa (1-4) y este domingo ganaron en un campo dificilísimo esta temporada: 1-2 ante el Rayo, una de las revelaciones de esta temporada.

La victoria en Vallecas ha aupado al Betis a la zona Champions, aunque esta semana va a traer una mala noticia. Alex Moreno no viajó a Arabia Saudí debido a que está a punto de cerrar su fichaje por el Aston Villa, operación que dejará en torno a 15 millones de euros en las arcas del club.

El Real Madrid, con dudas

Enero suele ser un mes complicado para el Real Madrid, y no ha comenzado ni mucho menos de la mejor manera. La derrota ante el Villarreal (2-1) en un partido en el que los blancos no mostraron su mejor versión les deja no solo a tres puntos del Barça sino también con una preocupante sensación de que el equipo no funciona tan bien como la pasada temporada, en la que conquistó el doblete Liga-Champions.

Además, las lesiones han hecho acto de aparición, y a Arabia no viajaron ni David Alaba ni Aurelién Tchoauméni, dos bajas de gran importancia para la defensa del título conquistado por los blancos hace un año en Riad.

Preocupación en Valencia

La vuelta a la competición ha sido muy dura para el equipo che, que ha perdido sus dos partidos ligueros. Si bien la derrota en la visita al Villarreal podría entrar en los planes (2-1), no sucede lo mismo con la de este sábado ante el Cádiz (0-1).

Los puestos europeos comienzan a alejarse peligrosamente una temporada más y la zona de descenso ya está más cerca (cuatro puntos) que la de competiciones continentales (a ocho).

El Valencia sabe, eso sí, que la Supercopa es el camino más corto para lograr un título.