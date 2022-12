Jesé Rodríguez tiene claro su futuro: "Quiero ser entrenador de fútbol"

Jesé Rodríguez vuelve a disfrutar del fútbol fuera de España. Tras una nueva oportunidad en el Ankaragucu turco, el ex del Real Madrid aprovecha un buen momento de forma antes de cumplir los 30 años de edad.

En la noche del martes, el canario se pasó por los micrófonos de El Larguero para hacer un repaso de su trayectoria profesional y de hablar del buen nivel mostrado en Turquía: "Me siento muy bien. Estoy muy contento porque estoy llegando a un buen rendimiento, que es lo que yo en lo que yo me prometía al llegar aquí. Mi intención es hacer una buena temporada, sólo de firmado un año aquí y luego ya se verá, pero por ahora estoy muy contento, la verdad".

Con el paso del tiempo, Jesé ha ido madurando personal y profesionalmente y ha aprendido mucho por el camino del fútbol y la vida, y así se lo hace saber a los compañeros de la SER: "He tenido muy buenos ejemplos. Cuando tiene 22 años no le das atención o importancia a algunas cosas a las que se la das con 29. Ves las cosas de otra manera. Lo vas aprendiendo en el camino".

Un golito más en la copa y pasamos a la siguiente ronda 💛💙 pic.twitter.com/uFH5iGWUyo — JeseRodriguez10 (@JeseRodriguez10) December 20, 2022

El delantero español dio la sorpresa al ser preguntado por su futuro y por el fútbol español, el cual echa mucho de menos y sentenció que algún día será entrenador de fútbol: "Lo echo de menos porque siempre me gusta y yo sigo toda la Liga. Veo partidos de Segunda División... Veo mucho fútbol. La gente a lo mejor piensa otra cosa, pero cuando me retire me gustaría ser entrenador".

También tuvo algunas palabras para su ex equipo, el Real Madrid. No perdió la oportunidad para agradecer todo lo que habían dado por él y confía en que el título de Liga caerá del lado blanco: "Todavía queda mucha liga, pero yo creo que está ahí para pelearla. Confío de que la va a ganar. Nunca hay que darlo por muerto en ninguna competición, es el mejor equipo del mundo. Me dio todo desde pequeño y estoy muy agradecido con ellos, con Florentino Pérez y con todas las personas que estuvieron ahí en el club".

Por último, el delantero de la Superliga turca fue, nuevamente, preguntado por la situación de Mbappé y por la famosa conversación que tuvo con el crack francés antes de su fichaje frustrado por el Real Madrid: "Yo creo que fue más una presión personal que profesional. Todos los jugadores toman decisiones, pueden equivocarse o aceptar la decisión. Pero la gente no puede intervenir. Por ejemplo, el presidente de Francia no te puede decir 'no te vayas, te tienes que quedar'. En mi opinión, pienso que sintió una presión más personal que profesional para tomar una decisión".