Laporta enfría los ánimos respecto a una posible vuelta de Messi: "Me encantaría, pero no podemos generar expectativas"

Los rumores de una posible renovación de Lionel Messi con el PSG ha caído como un jarro de agua fría en las oficinas del Camp Nou. Este jueves, en una comparecencia ante los medios oficiales del club, el presidente culé, Joan Laporta, ha rebajado las expectativas de una vuelta a casa del ahora jugador del PSG.

El presidente culé ha repasado toda la actualidad del club, pero se ha detenido especialmente para hablar de la leyenda del equipo, ahora muy cerca de ampliar su contrato con el club parisino. "Es obvio que me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Es jugador del PSG, que tiene contrato con ellos", añadió, haciendo una referencia a las últimas noticias que apuntan a un acuerdo verbal de renovación entre Messi y el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi.

Durante la conversación con los medios, aprovechó para volver a deshacerse en elogios hacia el siete veces ganador del Balón de Oro. "Para nosotros, es el mejor de todos los tiempos. Lo hemos tenido aquí y se ha hecho jugador aquí. Estoy convencido de que él, en su corazón, es culé. Es un culé de referencia y siempre estará vinculado al Barça. Nos gustaría mucho que volviera, pero es algo que ya se verá".

Estoy convencido de que él, en su corazón, es culé.

Eso sí, descartó por completo la posibilidad de hacer un gran esfuerzo económico para acometer su fichaje, haciendo referencia a las famosas palancas económicas. "Las palancas se hicieron para salvar al club porque estaba en una situación muy complicada. Ahora LaLiga ha establecido límites a las palancas. Cabría hacer alguna operación de estas, pero no sería para fichar a algún jugador", sentenció, dejando muy lejos la posibilidad de ver a Leo con la camiseta blaugrana de nuevo.