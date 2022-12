Nuestra rutina diaria debería incluir actividad física para garantizar nuestro bienestar y potenciar un estilo de vida saludable. Ya sea correr, ir en bicicleta o acudir al gimnasio, cualquier ejercicio favorece estos objetivos. Claro que, tan importante como la práctica deportiva son las herramientas que empleamos en ella, para garantizar la máxima seguridad en cada sesión, y la planificación que tenemos de cada entrenamiento. Y es que, además de las jornadas de deporte, debemos respetar otras de descanso para favorecer la recuperación. En este sentido, también es recomendable estirar a diario (tanto si hemos hecho ejercicio como si no) para que nuestros músculos no sufran sobrecargas y evitemos lesionarnos con frecuencia.

Para esto, además de contar con la ayuda de profesionales especializados, también podemos emplear dispositivos que nos ayuden a soltar los músculos. Las pistolas de masaje son unos de los favoritos entre deportistas profesionales y aficionados y no solo porque, en su día, Cristiano Ronaldo las pusiera en el punto de mira tras mostrar su uso en redes sociales. Estos gadgets ayudan a eliminar los nudos musculares y a reducir la fatiga tras el ejercicio. Por ello, son unos de los deseos fitness más populares... ¡y muchos los incluyen en su wish list para estas fechas! Pese a sus beneficios, suelen requerir de una inversión más elevada. Pero en 20deCompras hemos encontrado uno que, si no te regalan estas fiestas, va a ser el autocapricho que necesitas: el modelo de Ekupuz, cuyo precio habitual es de 89 euros, ahora puede ser tuyo por menos de 40 en Amazon, gracias a la rebaja del 55% a la que está sujeto.

Uno de los puntos fuertes de esta pistola son sus 30 velocidades graduables. Amazon

La pistola de masaje muscular de Ekupuz nos ofrece, para empezar, hasta 30 velocidades graduables que alcanzan los 1200-3300 rpm y una profundidad de 14 milímetros para relajar la fascia en la medida de lo necesario y adaptándose en todo momento a las necesidades del usuario. Para ello se sirve de seis cabezales intercambiables diseñados para aplicar en diferentes zonas del cuerpo y aliviar tensiones, sobrecargas y agujetas que puedan derivar en lesiones más problemáticas. Una ayuda profesional en casa que, además, no hace ruido cuando la empleamos, tiene pausas automáticas cada 15 minutos y una autonomía total de hasta seis horas para que podamos utilizarla sin preocupaciones.

No obstante, y aunque la de menos de 40 euros destaca por su bajo precio, hay otros modelos en Amazon a tener en cuenta, sobre todo si somos de los que prestamos importancia a las valoraciones de los usuarios: hay uno, el de Renpho, que roza los 22.000. Esta pistola de masaje cuenta con la aceptación de los clientes que ya la han probado y disfrutado, de la cual destacan la ergonomía de su mango, lo silenciosa que es cuando la empleamos (incluye tecnología de reducción de ruido) y la potencia que ofrece (cinco velocidades y cabezales para intercambio).

Es uno de los modelos más valorados de Amazon. Amazon

