La pistola de masaje que hizo famosa Cristiano Ronaldo puedes encontrarla en Amazon

No hay celebritie que no comparta su día a día con los miles de seguidores con los que cuenta en Instagram. Esta red social se ha convertido en una especie de ventana al exclusivo mundo de muchas celebs. Conocemos sus escarceos amorosos, somos testigos de sus declaraciones de amor, somos los primeros en enterarnos de sus cambios de look y descubrimos un poco más de ellos a través de las causas que defienden.

Sin embargo, hay una tendencia a la que se han sumado algunos de los personajes más populares de la red: la del selfie de gimnasio. Y es que, si sabemos algunos de sus datos más personales, ¿por qué no conocer cómo se mantienen físicamente? Así, son muchos los que se animan a subir sus rutinas deportivas y a compartir con sus seguidores algunos trucos para conseguir el buen estado físico del que gozan.

Uno de los más asiduos a dejar ver por las redes su rutina es el futbolista Cristiano Ronaldo, quien comparte hasta los entrenamientos que realiza junto a sus hijos. Hace unos meses, el que ha sido ganador de cinco Balones de Oro subió a su perfil de Instagram un vídeo en el que su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, usaba una pistola de masaje para descargar los músculos del futbolista.

Se trata de un dispositivo que se ha puesto muy de moda entre los deportistas, tanto profesionales como amateur, porque contribuyen a relajar la musculatura tras el ejercicio y a calentarla de forma previa a través de una terapia de percusión con pequeños golpes que generación una vibración que llega hasta las fibras más profundas del músculo.

Además, mejoran la circulación, alivian dolores de lesiones y contribuyen a la recuperación muscular. Al principio, el precio de estas pistolas era casi prohibitivo, pero ahora se han vuelto más asequibles. Aún así, imaginamos que el modelo que emplea el futbolista de la Juventus es de los más exclusivos, pero en Amazon hemos encontrado uno al que no vas a poder resistirte.

Pistola de masaje muscular Action

Pistola de masaje Action. Amazon

Otros modelos ‘low cost’

Si antes de invertir en un modelo más completo quieres probar con otras opciones más económicas, hemos encontrado dos dispositivos que, aunque cuentan con alguna prestación menos que el primer modelo, son una buena opción para empezar.

Pistola de masaje Amazon Amazon

Pistola de masaje. Amazon

