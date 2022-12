En la época en la que los regalos, además de un placer cuando los recibimos, se convierten en una obligación cuando no sabemos con qué obsequiar, sí que tenemos muy claro lo que buscamos: un artículo práctico que esté a buen precio. Deseamos encontrar este binomio tanto para los detalles que tenemos que comprar como para aquellos que hemos incluido en nuestra wish list o que vamos a auto regalarnos. Esta tarea se complica si el objeto de deseo es techie. La tecnología tiene un precio más elevado y, aunque estamos seguros de que es un acierto para sorprender, no siempre encaja con el presupuesto que hemos destinado para esta ocasión.

Claro que, hay ecommerce especializados en tecnología que nos lo ponen más fácil a la hora de regalar, con descuentos que nos ayudan a conseguir el mejor detalle... ¡sin que nuestra economía se resienta! Como ejemplo, PcComponentes que ha creado una sección con ideas regalo para que este año, sí o sí, des en la tecla del obsequio perfecto. Muchas de estas propuestas, además, están sujetas a rebajas de lo más interesantes. ¿Qué te parece conseguir un smartwatch de Xiaomi por 35 euros? El precio habitual del MiBro Color Watch es de 60, pero ahora puedes llevártelo por 25 euros menos. ¿Y por qué merece la pena más allá de su precio? Sus prestaciones para la práctica deportiva y su análisis de constantes en el día a día son solo algunas de las razones. ¡Sigue leyendo para descubrir mucho más!

La correa es intercambiable para que podamos darle el aspecto que deseemos. Pc Componentes

Mibro Color, ¿qué ofrece?

Además de por el precio, menos de 35 euros, y por el descuento, del 41%, este smartwatch tiene todas las características necesarias para convertirse en el regalo de Navidad perfecto. Para empezar, tiene un diseño clásico y cuadrado que encaja con cualquier estilo, pues resulta discreto pero sin perder ese toque techie que le exigimos a los relojes inteligentes. Después, hay que hablar de su gran pantalla, de 1,57 pulgadas y resolución de 240x240, que garantiza la reproducción de colores vivos y detalles más nítidos, así como un tacto mucho más agradable. Además, el formato cuadrado ofrece mayor legibilidad y comodidad a la hora de consultar la información o navegar por los menús. El Xiaomi MiBro Color Watch incluye una cómoda pulsera de gel, que es súper ligera y muy resistente a la suciedad; no obstante, podrás sustituirla sin complicaciones.

Respecto a las cuestiones más técnicas, cabe decir que este modelo incluye 15 modos deportivos predeterminados y mide tus marcas diarias en cuanto a pasos dados, distancia recorrida, calorías consumidas, duración, pulsaciones, etc. También es resistente al agua (sumergible a 50 metros durante 10 minutos). Eso sí, lo mejor, para nosotros lo mejor es que su batería de 270 mAh de hasta 10 días de autonomía con un uso básico y de hasta siete bajo un uso típico diario.

