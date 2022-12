Fernando Santos se harta del 'tema Cristiano': "Nunca me dijo que quisiera irse. Dejémosle en paz"

Fernando Santos, se ha hartado del 'tema Cristiano' en la rueda de prensa previa al choque de cuartos de final entre Portugal y Marruecos, que se ha centrado en las últimas informaciones que apuntaban que Ronaldo había amenazado con marcharse de la concentración al enterarse de que arrancaría desde el banquillo en octavos. "Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz", ha querido zanjar el tema el seleccionador tras desmentirlo y alabar la actitud del capitán luso.

"Nunca me dijo que quisiera irse. Es hora de terminar esto y parar", ha pedido Santos, que ha indicado que la única vez que ha hablado con el ganador de cinco Balones de Oro fue antes del encuentro ante Suiza, cuando le explicó las razones de su suplencia: "No estaba feliz con la conversación, como es normal", ha reconocido el técnico, que ha detallado que cada uno dio su punto de vista en la conversación pero "nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal", ha recalcado en varias ocasiones.

En este sentido, el seleccionador ha hecho hincapié en la actitud de Cristiano desde el banquillo, celebrando todos y cada uno de los goles en la banda junto a sus compañeros, agradeciendo a los aficionados al final del partido e instando al resto de jugadores a hacerlo, "pero salió que se marchó solo", ha lamentado.

"Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz", ha pedido entonces Fernando Santos, que ha señalado que "el 90% de preguntas de la rueda de prensa" son sobre el '7', porque "es la magnitud de Cristiano", pero el equipo está "concentrado" y "seguimos trabajando".

El técnico luso también ha querido dejar claro que "el ambiente dentro de la selección es fantástico", y ha asegurado que "estamos en un momento crucial", pues este sábado a las 16:00 horas se medirán a Marruecos en busca de las semifinales del Mundial por primera vez desde Alemania 2006.

Sobre el combinado africano, a quien la selección portuguesa ya venció en la pasada edición con un tempranero gol de Ronaldo, Santos ha dicho que "conozco bien" a su entrenador y a "muchos jugadores".

"Recuerdo mucho el partido de 2018", ha apuntado, al mismo tiempo que ha considerado que "será un partido muy difícil" porque "la plantilla de Marruecos es muy completa".