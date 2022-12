Cristiano Ronaldo respondió este jueves, con hechos y palabras, a la información que apuntaba a que había amenazado con abandonar la concentración por su suplencia en el partido de octavos ante Suiza. El luso volvió a entrenar sobre el césped con sus compañeros y compartió una publicación en sus redes apelando a la unidad del vestuario frente a las "amenazas externas" que hacen tambalear de nuevo a la selección antes de los cuartos de final ante Marruecos.

El '7' de la selección no cumplió el plan de entrenamiento el pasado miércoles tras el partido ante Suiza, jornada en la que se ejercitó en el gimnasio con los titulares, y no en el césped con los suplentes como estaba previsto. El gesto volvió a levantar sospechas sobre una ruptura de Cristiano con Fernando Santos, algo que 'confirmó' el jueves el diario Record, pues informó de una tensa reunión antes del partido en la que Cristiano "amenazó con irse" de la concentración al conocer su suplencia.

Antes que el propio futbolista, fue el departamento de comunicación de Portugal el que aclaró que nunca se produjeron esos hechos. Poco después, Ronaldo, que sí se ejercitó con sus compañeros en la sesión sobre el césped, emitió un mensaje a través de sus redes sociales. "Un grupo demasiado unido para ser roto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para ser intimidada por cualquier adversario. Un equipo en el verdadero sentido de la palabra, que luchará por el sueño hasta el final. ¡Da un salto de fe con nosotros! ¡Vamos, Portugal!", escribió junto a una imagen del equipo celebrando.

También uno de sus compañeros, Otávio da Silva, desmintió tal atrevimiento del delantero: "Nunca dijo nada, porque nunca quiso irse. Al contrario. Siempre nos ha ayudado jugando o no jugando. Es un ejemplo. Nuestro capitán. La selección está con él".

El jugador del Oporto destacó además que "nuestra fuerza es que estamos todos unidos", y apuntó que "es normal" que un jugador esté "enfadado cuando no juega, pero no sólo es Cristiano, sino todos". Por otro lado, el centrocampista señaló que "todo lo que hace, o no hace, es noticia", por eso se mostró completamente de acuerdo con el mensaje de Cristiano en redes sociales: "Tiene toda la razón. El grupo está unido. Y no lo va a entorpecer esas noticias de fuera. Sabemos todo lo que está pasando, dentro y fuera, pero estamos concentrados en una cosa, en jugar con Portugal y ganar".

Este tipo de publicaciones del capitán del equipo se han convertido en habituales a lo largo de la concentración de Portugal en Qatar, pues desde el primer día han sido varios los gestos que le han señalado como 'agitador' del vestuario luso. Todo ello coincide con su complicada salida del Manchester United, conjunto con el que rescindió su contrato de mutuo acuerdo tras los constantes desplantes al entrenador Erik Ten Hag.

La presión sobre el combinado nacional luso es total a falta de un día para la disputa de los cuartos de final ante Marruecos, un choque que podría ser la despedida de los Mundiales para Cristiano.