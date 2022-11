Luis Enrique Martínez nunca ha escondido sus cartas. Su fama de tipo directo y honesto al que no le importan las ampollas que puedan levantar sus palabras, han definido su imagen pública también como profesional en los banquillos. Desde su llegada a la selección, en 2018, ha dulcificado un ápice su versión, pero sigue siendo el Luis Enrique que hace exactamente lo que dice. Y un repaso a sus mejores frases como seleccionador lo atestigua.

Su relación con la prensa

Cuando aún no había sido presentado en su actual cargo, Luis Enrique se encargó de comunicar el que sería, en adelante, su libro de estilo con los medios de comunicación. “Os trataré como os merezcáis, en la línea de siempre. Tengo 48 años, va a ser difícil cambiar” Y efectivamente, ha cambiado poco.

El estilo no se negocia

Como en el Barcelona, a Luis Enrique le ha tocado llegar a un gran equipo con margen para perfeccionar su propuesta. Esto es lo que decía en su presentación sobre el estilo de La Roja. “Se puede evolucionar el estilo de juego sin tocarlo, ya lo hice en un club grande como el Barcelona. Vamos a seguir con el mismo estilo, que nadie lo dude, pero hay que darle matices”

"Vamos a jugar al ataque desde el principio. A intentar tener el balón, generar más ocasiones que el rival, presionar lo más alto posible. Dominar las fases importantes del juego, ese es nuestro planteamiento. Seremos agresivos en ese sentido", eso otra de sus frases definitivas al respecto.

Le va el “mambo”

En cada comparecencia como seleccionador Luis Enrique ha transmitido un espíritu competitivo indiscutible. Es ambicioso y eso lo ha transmitido, sin duda al equipo. Antes de jugar en Wembley, contra Inglaterra en la Nations League, ya lo demostraba. "Me gusta el Dragon Khan, me encanta jugar contra Inglaterra en Wembley, perfecto”, sentenciaba.

En 2019, cuando aparecieron los pitos tras empatar 0-0 en la Euro, volvió a dar muestras de ese espíritu indómito. “Me siento querido en Madrid. De hecho resido en Madrid, más que en Barcelona. Si me pitan, hasta me pone a tono”, añadió.

Durísimo cuando toca…

Su regreso a la selección, tras el fallecimiento de su hija, y el episodio del despido de Robert Moreno, fue su momento más amargo al frente de la selección. Luis Enrique se mostró especialmente claro y áspero con su sucesor sobre aquel particular. "Robert Moreno ha sido desleal, yo jamás lo haría", le espetó.

Pero con momentos de humor

Con cuentagotas, Luis Enrique ha sabido relajarse en sus comparecencias públicas y nos ha regalado algunos momentos hilarantes, generalmente en sus tomas y dacas con alguno de los periodistas que cubren al equipo nacional. ¿Si el presidente del Real Madrid le llamase qué contestaría?, le preguntaron antes de dar su segunda convocatoria, en clara alusión al caso Lopetegui. Lucho, regateó sin cortarse. “La pregunta es muy buena, pero como está en condicional... ¿y si se cae el techo?”

Sus imprevisibles listas

Aunque a escasos días de que comience el Mundial es sencillo hacer el recuento de los hombres en los que confía el seleccionador, sus listas siempre han llegado trufadas de sorpresas. No se casa con nadie y en las convocatorias lo ha demostrado. "Me encantaría tener un once y 23 jugadores siempre, pero eso es imposible, no existe; va a ser un proceso largo”, anticipó ya en 2019 durante la clasificación para la Eurocopa.

¿Y por qué tantos cambios?, le preguntaron en una ocasión y su respuesta le pinta de cuerpo entero. “Ha sido así porque Luis Enrique ha hecho eso desde que es seleccionador y entrenador” Y punto.

