Alcaraz zanja los rumores que apuntaban a una retirada de París: "Al final de temporada salen los problemas físicos, es normal"

Carlos Alcaraz, número uno mundial, ha acaparado todos los focos tras caer eliminado en las semifinales del ATP 500 de Basilea ante Felix Auger-Aliassime. El murciano no mostró su mejor nivel, y pronto comenzaron los rumores que apuntaban a una posible lesión. Estas informaciones no eran erróneas, pues el tenista ha arrastrado molestias en una de sus rodillas que le habrían hecho pensar en no empuñar la raqueta en el Masters 1.000 de París-Bercy.

Tras perder en Suiza, el murciano puso rumbo a la capital francesa, donde las pequeñas molestias seguían presentes. Por ese motivo ha decidido comprobar su físico, lo hizo en la mañana de este lunes sometiéndose a un chequeo que ha descartado problemas graves.

Así, el propio Alcaraz minimizó los problemas que arrastra en una rodilla considerándolos "normales" para un final de temporada en unas declaraciones en las que desveló su favorito al título en París.

"Me encuentro bien, al final de temporada salen a la luz los problemas físicos y es normal, hay que lidiar con ellos y mostrar la mejor versión", dijo Alcaraz en rueda de prensa antes de su debut el miércoles en París-Bercy ante el japonés Yoshihito Nishioka. El español señaló que "todos los jugadores al final de temporada tienen problemas físicos" e insistió que en su caso "no es nada serio".

Muchos jugadores pueden ganar este torneo, yo obviamente no me quito de esa lista

Entre los favoritos a este torneo del que Alcaraz fue eliminado el pasado año en octavos por el francés Hugo Gaston, citó a Novak Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev y Felix Auger-Aliassime."Felix está intratable, aunque muchos otros jugadores pueden ganar este torneo, yo obviamente no me quito de esa lista", dijo, esbozando una sonrisa.

También habló de su posición en la clasificación, aclarando que acabar como número uno del mundo en 2022 no le quita el sueño. "Hay otros grandes jugadores que tienen oportunidad de adelantarme (en la clasificación), no me lo tomo como una presión y sí como un aliciente para mostrar mejor tenis y seguir creciendo", afirmó.

Alcaraz asumió que en su carrera el éxito le ha llegado "muy rápido, más rápido que lo que esperaba", pero aclaró que eso no le ha cambiado en su relación con su familia, equipo y amigos. "Digamos que hago mi vida normal, aunque sí que ha cambiado mi relación con los fans y los medios", finalizó