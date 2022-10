Indignación en el Real Madrid por un "polémico arbitraje que impide la victoria" ante el Girona

El Real Madrid se dejó dos puntos muy valiosos en el Bernabéu ante un Girona bien plantado en el terreno de juego, un partido que los merengues terminaron con un hombre menos y que se decidió con un polémico penalti. En la 'casa blanca' asumieron la mala semana -tras el empate en Champions- y señalaron al arbitraje como el mayor obstáculo del encuentro liguero.

Los locales se adelantaron por medio de Vinícius, pero la alegría duró poco, pues 10 minutos después, Stuani igualaba desde los once metros con un penalti muy protestado por los blancos. Un balón centrado al área tocó en la mano de Asensio, un leve contacto después de impactar previamente en su cuerpo que fue considerado -tras la revisión del VAR- suficiente para pitar pena máxima.

Además, el electrónico no registró un segundo gol anotado por Rodrygo por falta sobre el meta rival, Gazzaniga, que tenía el balón en sus manos cuando el brasileño consiguió golpearlo dentro de la red.

Tras el pitido final, Carvajal y Courtois comparecieron ante los medios, aunque ambos trataron de esquivar la polémica. Diferente fue el caso de Ancelotti, que aunque no suele hacerlo, en esta ocasión sí quiso apuntar al juez: "No me gusta mucho hablar de esto, pero hoy hablo".

"He hablado con Asensio y toca el balón con el pecho, es verdad que tenía la mano izquierda en una posición un poco rara, pero cubría el cuerpo, no lo hacía más grande. Puede haber duda si lo toca, pero simplemente no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventado", criticó el italiano.

Eso sí, su opinión fue diferente con el segundo de los lances. "La segunda es más opinable porque no hay total control del portero del balón con su mano, pero se puede pitar, no lo voy a discutir".

Las críticas del entrenador fueron refrendadas por el propio club, que no dudó en destacar la influencia del colegiado en el partido en la crónica oficial. "Un polémico arbitraje impide la victoria del Madrid", es el título de la crónica en la página web de los merengues, un texto que redunda repetidamente en la actuación de Melero López.

El protagonista de la jugada del penalti, Marco Asensio, se quejó a través de sus redes sociales de que esas son las jugadas que a principio de temporada les habían explicado que no eran penalti.