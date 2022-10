La Palma luce ya sus mejores galas con el regreso del trail running: vuelve Transvulcania by UTMB

Todas las miradas de las UTMB World Series y del mundo del trail se dirigen esta semana a la 12ª edición de uno de los eventos más venerados del mundo, Transvulcania by UTMB, la penúltima cita del año en Europa para el circuito global de carreras.

Este evento icónico se celebra en las montañas salvajes de La Palma, una tierra escarpada de vientos oceánicos, bosques de pinos, volcanes y espectaculares vistas. La carrera, que regresa desde 2019, tras el Covid-19 y la erupción del volcán Cumbre Vieja, ha logrado atraer a cerca de 3.000 corredores de más de 60 países diferentes.

Del 20 al 22 de octubre, cuatro distancias (un ultramaratón de 75 km, un maratón de 45 km, un medio maratón de 28 km y un desafío vertical de 1,5 km) marcarán el regreso a los senderos de este icónico evento, largamente esperado por la comunidad local e internacional de trail running.

Xavier Pocino, CEO de UTMB Iberia, está encantado de que la prueba vuelva a la normalidad, algo que ha calificado como un “verdadero sueño” y un tributo al entusiasmo de la población local de La Palma por una carrera que contará con el apoyo de 500 voluntarios y 180 profesionales de salud, seguridad, emergencias y extinción de incendios.

“Primero fue la pandemia, que arrasó con todo y luego, como si eso fuera poco, un volcán despertó y destruyó todo a su paso”, asegura Pocino. “Pero si hay algo que ni el Covid-19 ni la lava han podido vencer es el espíritu de los palmeros”.

El Ultramaratón es un desafío único que recorre la columna vertebral de la isla. Comienza en el Faro de Fuencaliente en el extremo sur de La Palma y luego sigue la Ruta del Bastón y el Camino de la Costa GR130, hasta la meta en la Plaza de España en Los Llanos de Aridane, en el centro de la isla.

En el camino, los atletas se enfrentarán a dos subidas largas y constantes de 4.735 metros, combinando senderos de arena y roca con travesías por bosques alpinos. Al final, todos los participantes recolectarán tres running stones que se pueden usar para participar en el sorteo de las UTMB World Series Finals.

Engdahl, el gran favorito

Entre los participantes en esta prueba, se encuentran algunos de los mejores corredores de élite en el UTMB Índex, incluido el sueco Petter Engdahl, quien ganó la CCC de este año en el UTMB Mont-Blanc en un tiempo récord. No habrá que olvidar tampoco al veterano Miguel Heras, brillante ganador de la Ultra Pirineu y en una forma física excepcional. También participa la atleta de ultradistancia estadounidense Abby Hall, que el año pasado fue segunda en la CCC y tercera en esta ocasión.

En la distancia de Maratón, los atletas subirán 2.816 metros en una exigente carrera que comparte parte del recorrido con la ultra. Entre los contendientes habrá muchos corredores españoles, entre ellos Yoel de Paz, que tiene un sólido récord en distancias más cortas y fue tercero en la Media Maratón de la Transvulcania en 2019. El contingente femenino incluye a la alemana Moana Kehres, la española Mireia Pons y la israelí Ikram Rharsalla, ganadora de la ETC inaugural en el UTMB Mont-Blanc este año.

A la renovada Transvulcania by UTMB le seguirán Puerto Vallarta México by UTMB, con cuatro carreras del 28 al 30 de octubre, y Ultra-Trail Australia by UTMB, con tres distancias de carrera, del 28 al 29 de octubre.