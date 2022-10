La nueva realidad de la selección femenina: del azulgrana al blanco y solo repiten ocho de la Eurocopa de este verano

La selección española femenina inició este lunes su concentración más extraña y a la vez polémica con un grupo de jugadoras que poco tiene que ver con el habitual tras la renuncia de las ‘15 rebeldes’, que ha hecho que el grupo de futbolistas haya sufrido un cambio radical. Todo ello con dos exigentes amistosos a la vuelta de la esquina (el viernes 7 ante Suecia, el martes 11 ante Estados Unidos) y en el horizonte el Mundial de 2023 que arranca en menos de 10 meses.

Las jugadoras estaban convocadas para las 12.30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y fueron llegando sonrientes, tratando de aparentar una normalidad que no es la realidad del equipo femenino español en estos momentos.

Ya por la tarde, el equipo que dirige Jorge Vilda se ejercitó en el gimnasio para posteriormente saltar al terreno de juego. En el césped de uno de los campos de las instalaciones de la Federación Española, se entrenaron en una sesión abierta a la prensa durante los primeros 20 minutos.

En ella no estuvo Ana Tejada, cuya baja por lesión se ha confirmado. La defensa internacional sub-20 no podrá, por lo tanto estrenarse por el momento con la Absoluta y ha sido sustituida por la azulgrana Laia Codina. Tampoco estuvo Andrea Sánchez Falcón, en su caso porque aún no había llegado a España: juega en el América de México.

Aunque a las que realmente se echaron de menos fueron a las ‘15 rebeldes’, las 15 jugadoras que pidieron no ser llamadas ni para esta convocatoria ni hasta que no hubiera cambios radicales en la selección española. Sin decirlo abiertamente, lo que exigen es la destitución de Jorge Vilda. Son seis del Barcelona (Patri Guijarro, Aitana Bomnatí, Mapi León, Mariona Caldentey, Sandra Paños y Claudia Pina), dos del Atlético (Lola Gallardo y Ainhoa Moraza), de la Real Sociedad (Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi), del Manchester United (Lucía García y Ona Batlle) y del Manchester City (Leila Ouahabi y Laia Aleixandri), y una del América de México (Andrea Pereira). No estaban entre esas 15 pero se han solidarizado con ellas la azulgrana Irene Paredes, que además es la capitana del equipo, y otra exblaugrana, Jenni Hermoso, ahora en el Pachuca de México.

Así, Jorge Vilda se vio obligado a dar una lista radicalmente distinta a lo habitual. Un dato lo deja claro: de las 23 que acudieron a la Eurocopa de este pasado verano, solamente repiten ocho nombres. Y también cambia el color de la camiseta más habitual: las jugadoras azulgranas, que forman el núcleo duro de la Roja, pasan de ser ocho en la Euro, a solo una (Nuria Rábano). El equipo con más representación pasa a ser el Real Madrid, que tiene diez futbolistas: Misa Rodríguez, Esther González, Athenea del Castillo, Teresa Abelleira, Claudia Zornoza, Ivana Andrés, Maite Camona, Maite Oroz, Rocío Gálvez y Lucía Rodríguez, llamada tras la lesión de la blaugrana Salma Paralluelo.

La lista la completan tres del Atlético (Marta Cardona, Irene Guerrero y Maitane López) y del Athletic (Ane Azcona, Oihane Hernández y Mariasun Quiñones), dos del Levante (Alba Redondo y María Méndez) y del Valencia (Enith Salón y Anna Torrodà) y una de la Real Sociedad(Ana Tejada) y del América de México (Andrea Sánchez Falcón).