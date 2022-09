Alcaraz - Rudd: a qué hora juegan y dónde ver la final del US Open 2022 en directo

El tenista español Carlos Alcaraz peleará este domingo por conquistar su primer 'grande' y convertirse en el nuevo número uno del mundo después de imponerse este viernes en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada.

A sus 19 años, el murciano se convirtió en el más joven en alcanzar una final de 'Grand Slam' desde que lo lograse su compatriota Rafa Nadal en la edición de 2005 de Roland Garros y el más joven en hacerlo en Flushing Meadows desde 1990 (Pete Sampras).

Ahora, tratará de sumar su primer 'grande' ante el noruego Casper Ruud, que también intentará estrenar su palmarés de 'Grand Slam' y que igualmente opta al trono mundial.

"Ahora mismo, no le tengo miedo a este momento. Me he preparado mental y físicamente y de todas las formas posibles para poder vivir ese momento, para pelear por grandes cosas. Pero ahora es tiempo de recuperar, disfrutar, y mañana será el día clave para preparar mentalmente el domingo", dijo Alcaraz tras acabar la semifinal.

"Él (Rudd) ya ha jugado una final de 'Grand Slam', y para mí será todo nuevo. Pero también todo lo nuevo en mi carrera lo he afrontado de buena manera, y espero hacerlo igual el domingo. Me siento capaz de ganarle de nuevo en un 'Grand Slam'. Sé que es difícil, pero intentaré tomarme el partido como uno más y tratar de desplegar mi mejor versión", dijo el murciano.

El partido podrá verse desde las 22:00 horas de este domingo en televisión por la cadena Eurosport y también lo podrás seguir en directo minuto a minuto en la web de 20minutos.es.