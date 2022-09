El ganador se lo lleva todo: el partido Alcaraz-Ruud decidirá también el nuevo número uno

Ya lo decía Abba: "The winner takes it all" (el ganador se lo lleva todo), y tanto el español Carlos Alcaraz como el noruego Casper Ruud lo saben y van a luchar hasta el último segundo para poder conseguirlo, de eso no hay ni la menor duda.

No solo se juegan este domingo el primer título de sus carreras en un Grand Slam, también competirán para convertirse en el nuevo número uno del ránking mundial.

La tempranera derrota del ruso Daniil Medvedev y la ausencia del serbio Novak Djokovic en Nueva York dejaron vacante la primera posición en el ránking mundial y Alcaraz y Ruud podrán dar el gran salto en la clasificación mundial coronándose en la final.

Alcaraz, de 19 años, llegó a Nueva York como número cuatro del mundo y un triunfo este domingo le permitiría avanzar tres posiciones el próximo lunes, mientras que Ruud escalaría seis, lo que supondría un récord absoluto.

Antes de las semifinales de este viernes, también el español Rafa Nadal contaba con opciones de recuperar el liderato en el ránking mundial, aunque para hacerlo ni Alcaraz ni Ruud tenían que meterse en la final.

Ahora, el murciano y el noruego se la jugarán a todo o nada, con el primero que está en la primera final de su vida en un 'grande' y el segundo que buscará vengar la derrota sufrida este mismo año en Roland Garros contra Nadal.

"Es increíble poder luchar por grandes cosas, es mi primera vez en la final. Veo la primera posición en el ránking, pero al mismo tiempo sigue estando muy lejos. Ruud tiene un gran nivel y se merece estar en la final", dijo Alcaraz en la entrevista a pie de campo.

Más allá de cómo termine la final, Alcaraz será el nuevo número uno español, pues con la derrota se colocaría segundo, por delante de Nadal, quien cayó en este torneo en los octavos de final.

Depende de sí mismo el murciano, que puede convertirse además en el más joven número uno de siempre.

En este momento, este récord pertenece al australiano Lleyton Hewitt, quien alcanzó la cumbre del ránking en 2001, con veinte años y nueve meses. El segundo más joven es el ruso Marat Safin, quien lo logró con veinte años y diez meses.

Por el momento, así esta la clasificación de la ATP: