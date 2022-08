La contundente respuesta de Nadal tras enzarzarse con un periodista: fue acusado de recibir trato de favor de los árbitros

Rafa Nadal volvió a las pistas con un trabajado triunfo frente a Hijikata. El australiano le puso en más apuros de los esperados pero el español supo reponerse y sumar una victoria en la primera ronda del US Open. Lo más llamativo del partido llegó en la rueda de prensa posterior.

Durante las preguntas de los periodistas, uno de ellos le lanzó una cuestión que sorprendió al ganador de Roland Garros y el Open de Australia. Es más, le dejó anonadado y le obligó a dar una clara y contundente respuesta.

Dicho periodista se basó en la retransmisión del partido y los comentarios de John McEnroe para preguntarle sobre su exceso de tiempo a la hora de realizar su tiempo. Conocido de sobra es que Nadal se toma sus segundos para realizar sus servicios y por lo cual ha recibido muchos warnings a lo largo de su carrera.

Y la respuesta del actual tres del mundo no pudo ser más contundente. "¿Es una broma no? He recibido muchas amonestaciones en mi carrera por esto. Tengo el problema de que sudo muchísimo y en condiciones húmedas como las de hoy, eso es aún peor", respondía en primera instancia.

"Ahora los recogepelotas no te pueden dar la toalla, por lo que debo desplazarme a un sitio alejado para cogerla. Eso hace que se vaya mucho tiempo y no voy tantas veces como necesitaría", continuaba, explayándose sobre el asunto.

Sin embargo, el periodista no se dio por contento con sus palabras y decidió repreguntar. Y ahí fue mucho más contundente Nadal, que no se guardó nada y se mostró sincero y claro.

"No recibo un trato de favor por parte de nadie, sigo las reglas y si me paso de los 25 segundos me ponen un warning", zanjó, no sin antes darle las gracias por la pregunta y asegurando que mantendría más tarde una conversación John McEnroe.

En la segunda ronda, Nadal tendrá que enfrentarse a Fabio Fognini. El italiano tuvo que remontar un partido durísimo frente a Aslan Karatsev en cinco sets (1-6 5-7 6-4 6-1 6-4).