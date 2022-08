La decisión de Aston Martin que puede acabar perjudicando a Fernando Alonso para 2023: "No lo vería correcto"

Fernando Alonso continuará su aventura en la Fórmula 1 de la mano de Aston Martin la próxima temporada. Será la sexta escudería para el piloto español, que este año cumple su segunda, y última, con Alpine.

Un curso en la escudería francesa que no está yendo todo lo bien que 'El Plan' se las deseaba y que ha terminado llevando al español a cambiar de asiento cuando todos daban por hecho que renovaría con su actual equipo.

Así las cosas, y con un ojo puesto ya en el año que viene pese a que faltan nueve Grandes Premios por disputarse, la 'misión' de Alonso en Aston Martin está empezando a tomar forma. Eso sí, sin que la escudería británica abandone sus objetivos de este año ni el respeto a sus actuales miembros, tal y como se ha encargado de dejar claro el jefe de equipo, Mike Krack.

"No estamos totalmente centrados en 2023. Creo que sería muy fácil dejar este coche de lado, pero sería una excusa para centrarse ahora en el nuevo, no lo vería correcto. Hay que recordar el drástico cambio de normativa que ha llegado este año, y ahora las reglas no van a modificarse tanto. Me gustaría desarrollar el coche hasta la última carrera", dijo, en declaraciones GPBlog.

Respeto, pero... sin olvidar lo que se viene

Pese a que Krack quiere dejar claro que no tienen todos sus esfuerzos centrados en preparar un buen coche para un piloto de lujo como Fernando Alonso, en Aston Martin ya tienen a varios de sus mecánicos trabajando para el nuevo curso.

"En estos momentos, estamos en una línea paralela. Tenemos un grupo trabajando en el coche nuevo y a otro en el de esta temporada. No vamos a parar con este ahora por el hecho de que no podemos terminar el trabajo en estos momentos", matizó Krack.

Un retraso en la preparación del monoplaza que puede perjudicar al piloto español si los tiempos de desarrollo se alargan.

Sin embargo, el jefe de equipo de Aston Martin no quiere alarmar a nadie y considera que, pese a los cambios de normativa, todo el trabajo que se hará en el actual coche de aquí a final de año podrá servir de aprendizaje para el que pilotará Fernando Alonso el próximo año:

"Creo que todo lo que hemos aprendido en 2022, nos será de gran ayuda para la próxima temporada, pero hay que tener en cuenta que habrá que diseñar algo nuevo", sentenció.