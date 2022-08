Los hombres de Fernando Alonso para completar 'La Misión': ganar con Aston Martin

De 'El Plan' a 'La Misión'. El cambio de Alpine a Aston Martin también lleva consigo una nueva filosofía, para la que Fernando Alonso no podrá estar solo. Una de las ideas principales por las que asegura que dejó al conjunto anglofrancés fue que le gustaba el proyecto, que veía en el equipo de los coches verdes una gran cantidad de recursos y apoyo para convertirse en un equipo ganador.

No es un reto fácil. De hecho, muchos consideran que esa 'Misión' es una 'Misión imposible', porque Alonso deja un equipo que aspira a rozar el podio más pronto que tarde por uno que ocupa la penúltima posición de la clasificación del Mundial de constructores.

"No estamos en la parrilla para engordar las estadísticas. Estamos aquí para ganar", afirmaba ufano el jefe de equipo, Mike Krack, que es consciente de que no será ni inmediato ni fácil.

Uno de los puntos fuertes que Alonso va a encontrarse en Aston Martin es que tienen una estructura bien definida. En los dos años en Alpine no ha quedado claro quién mandaba, si Luca de Meo (CEO del grupo Renault), Laurent Rossi (CEO de Alpine) o los defenestrados Marcin Budkowski o Davide Brivio, que pasaron de ser protagonistas en 2021 a despedidos para colocar en su lugar a Otmar Szafnauer, a la postre el culpable de que Alonso no siga.

En Aston Martin, Alonso tendrá una serie de figuras clave a su lado para ayudarle a ser ese factor determinante que haga que los coches verdes pasen de ser viajeros en el vagón de cola a pasajeros de primera clase.

Lawrence Stroll, el dueño

No se puede entender Aston Martin sin la figura del dueño. Lawrence Stroll es un multimillonario canadiense que hizo de su afición su proyecto de vida. Desde que su hijo empezó a despuntar le ha pagado su carrera, hasta el punto de comprarle una carrera deportiva. No se entiende la presencia de Lance Stroll si no es con el argumento económico que su padre pone sobre la mesa, fundamentado en sus inversiones en marcas de ropa de primer nivel, desde Michael Kors a Ralph Lauren.

Suya fue la responsabilidad de apostar por Vettel primero y por Alonso ahora, a quien convertirá en el tercer mejor pagado de la parrilla tras Lewis Hamilton y Max Verstappen según las primeras estimaciones.

Mike Krack, el jefe

Aunque todo pasa por Lawrence Stroll, que ejercerá de dueño plenipotenciario, en pista manda Mike Krack. Recuperado para la Fórmula 1 a principios de 2022 después de casi 15 años (trabajó con Felipe Massa, Sebastian Vettel y Robert Kubica entre otros en Sauber y en BMW), ha ido dando pasos por la Fórmula 3, el DTM, el WEC, la Fórmula E y el IMSA, con BWM y con Porsche.

Considerado un hombre de pocas palabras y sin una voz más alta que la otra, hay quien le acusa de tener poco carácter para una piscina de pirañas como la Fórmula 1 actual. A lado de Szafnauer, al que sustituyó en Aston Martin como jefe de equipo, se le puede considerar blando.

Martin Whitmarsh, el ideólogo

Si hay un hombre clave en la operación de Alonso y Aston Martin ese es Martin Whitmarsh. Antiguo director ejecutivo de McLaren, coincidió con el asturiano en el polémico 2007 y fue uno de los pocos aliados que tuvo en su guerra contra Ron Dennis (al que Whitmarsh acabó sustituyendo años después) y Lewis Hamilton. Desde entonces guardan una buena amistad.

Despedido de McLaren en 2014, el británico pasó por la Copa de la América de vela en el Ben Ainslie Racing para después llegar al Consejo de Administración de la Fórmula E. En 2021, Stroll le recupera para la Fórmula 1 pero como CEO de Aston Martin Performance Technologies, una suerte de nexo de unión entre la escudería de la Fórmula 1 y la fábrica de coches. Suya es la responsabilidad de conseguir sinergias entre ambos, maximizar las capacidades técnicas y potenciar la propiedad intelectual de ambas. En resumidas cuentas: es quien llevará la filosofía del equipo.

Andrew Green y Dan Fallows, los técnicos

No hay un campeón de Fórmula 1 sin un coche, por lo menos, bien diseñado y por eso la parte técnica es clave. En este aspecto hay dos figuras preponderantes, pero no únicas: Andrew Green y Dan Fallows.

Green es un hombre de la casa, hasta el punto de que ya estaba en el equipo de Silverstone cuando nació como Jordan Grand Prix. Tras un periodo en BAR y luego en Red Bull, donde llegó a ser jefe de diseño y desarrollo, en 2010 volvió a su antigua casa ya convertida en Force India, como director de ingeniería primero y luego como director técnico. Ahí ha asumido el cargo de director técnico de operaciones, es decir, máximo responsable del éxito o fracaso de que el coche salga competitivo o no.

Inmediatamente debajo tiene en el escalafón a Dan Fallows, uno de los alumnos aventajados de Adrian Newey en Red Bull. Llegado desde la escuadra de las bebidas energéticas en abril de 2022 (se llegó a rumorear que iba a sustituir a Green, pretendido por Alpine), ocupa el cargo de director técnico. Se le fichó con la vitola de ser uno de los mayores expertos en aerodinámica que hay dentro del mercado de ingenieros del automovilismo deportivo mundial, pero eso no garantiza nada.

Andy Stevenson, el 'pica-pleitos'

El director deportivo de Aston Martin conoce los entresijos de la F1 y del propio equipo como nadie. Hombre de confianza de Eddie Jordan antes incluso de que fundara la escudería de Fórmula 1, ha ido pasando por las diferentes formas que tomó el equipo hasta llegar a la actual Aston Martin.

Su función no es menor: como director deportivo es quien habla directamente con la FIA, con el Grupo de Trabajo (quienes toman las decisiones sobre los cambios normativos) y gestiona las operaciones en el propio circuito. Cualquier discusión en los despachos dependerá de él.

Chris Cronin, la voz

Fernando Alonso tratará con todos ellos de una manera más o menos cercana, pero con ninguno hablará más que con Chris Cronin. Será su ingeniero de pista, salvo cambio de última hora, cuando herede todo el equipo de mecánicos y técnicos de Sebastian Vettel.

Cronin ha trabajado con Esteban Ocon, Sergio Pérez o el tetracampeón antes, y con Alonso tendrá su gran oportunidad si finalmente Aston Martin da el paso adelante que pretenden.