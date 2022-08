En los últimos siete días, su nombre ha estado en el ojo del huracán. Otmar Szafnauer ha sido señalado como el gran culpable de la abrupta e inesperada salida de Fernando Alonso de Alpine, y hasta el momento no había dado su versión de lo ocurrido de manera pública. Sin cargar las tintas contra el asturiano, sí le señala como el único que ha motivado que no esté en 2023 bajo su mando.

En una extensa entrevista a 'El Confidencial', Szafnauer explica su versión de lo ocurrido nada más acabar el GP de Hungría. "Es el capitalismo en su mejor expresión. Nada es seguro hasta que no está firmado… Tuvimos muchas conversaciones con Fernando, queríamos que se quedara, obviamente él tuvo también las suyas con Aston Martin... Así que fueron los detalles del contrato que le pusieron sobre la mesa más atractivos para él que algunos de los detalles que tenía que discutir con nosotros", comienza a justificarse.

Yendo a lo concreto, Szafnauer apunta a varios factores por los que Alonso negoció a sus espaldas. "Para Alonso era muy importante un compromiso por parte del equipo a largo plazo. Un contrato de dos años, aunque era uno más uno. Creo que una de las claves para Fernando era la extensión del contrato", expresa, algo que fue determinante para que se rompiera la negociación.

Aston Martin le ofreció directamente un contrato multianual, con opción de rescisión año a año por ambas partes pero con renovación tácita si no se expresaba lo contrario. El matiz: Alpine le ofreció un año más otro. Y ya.

En este sentido, el jefe de Alpine también apunta a que ellos no se pueden atar con un piloto de 41 años a tan largo plazo. Sin decirlo explícitamente, el dirigente rumanoestadounidense está llamando viejo a Alonso.

"Llega un momento en el que la edad afecta a tus habilidades psicológicas, a tus ojos, tu cerebro, los músculos, tu sistema nervioso... Van decayendo. Schumacher, a los 42 años, fue batido por Rosberg. A los 38 años, no hubiera ocurrido", ejemplifica, antes de señalar otros casos en deportes como el criquet o el fútbol. "Pensamos que con Fernando era un año, más un año, más un año. Y él quería garantías de más tiempo", explica.

Llega un momento en el que la edad afecta a tus habilidades psicológicas, a tus ojos, tu cerebro, los músculos, tu sistema nervioso... Van decayendo"

Szafnauer también asegura que la oferta económica en la renovación de Alonso fue al alza. Aunque en Aston Martin le pagarán más (se estima que llegará a los 20 millones de euros por temporada), en Alpine le iban a ofrecer un contrato mayor que el que tiene actualmente.

"Le ofrecimos más dinero del que le pagamos ahora, lo que es lógico. Era una cifra que al comienzo intentó negociar, como todo el mundo hace, pero al final llegamos a un acuerdo, formalmente. Pero no sé, he oído rumores de que le han hecho una oferta muy alta. No sé si ha sido un factor decisivo, pregúntale a él", zanja al respecto.

La situación con Piastri

La inesperada marcha de Alonso a Aston Martin obligó a Alpine a moverse rápido y anunciaron a su probador (y gran apuesta de Szafnauer desde el principio), Oscar Piastri. Lo que no esperaban es que el australiano, que ni siquiera ha disputado unos libres en Fórmula 1, les traicionase. Igual que Alonso, él ha estado negociando con McLaren para 2023 y ahora están en una pugna legal por ver quién y cómo se hace con sus servicios.

"Esperaba más lealtad por parte de Piastri. Debería de tenerla con ese equipo que le ha cuidado, que le ha llevado hasta el Mundial y, sobre todo, que durante el último año le ha subido a un Fórmula 1 para que estuviera listo, para que conociera los circuitos. Esperaba más lealtad por parte de Oscar de la que está mostrando. Empecé en 1989 en la Fórmula 1 y nunca había visto algo así", se lamenta Szafnauer al respecto. "En Alpine, estábamos intentando hacer lo que era mejor para los dos pilotos, sin intentar hacer juegos con ninguno de ellos, siendo transparente con ellos. Cada piloto sabía lo que estaba ocurriendo. Desafortunadamente, Alonso ha firmado con Aston Martin y entiendo por qué. Pero con Piastri, no", insiste.

La situación es compleja, pero Szafnauer insiste en que ellos tienen primacía sobre los derechos del que fuera campeón de la F3 y F2 de manera consecutiva. "Tenemos un contrato con Piastri, que firmó en noviembre, hemos hablado con nuestros abogados y nos han dicho que este es un contrato vinculante, por lo que parte de ese contrato nos permite montar a Oscar en uno de nuestros coches en 2023, que no es más que la razón por la que emitimos el comunicado de prensa. Hay también una opción para 2024 y la posibilidad para nosotros de 'prestar' al piloto a otro equipo", explica el jefe de Alpine que, a día de hoy, no tiene compañero para Esteban Ocon... cuando hace apenas una semana tenía dos (o incluso tres) opciones sobre la mesa.