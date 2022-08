Cuánto ha perdido Novak Djokovic por su postura antivacunas: títulos, torneos y dinero

La temporada 2022 está siendo, digamos, un tanto complicada para Novak Djokovic. El tenista serbio se ha mantenido fiel a su posición ante la vacunación contra el Covid-19 y el hecho de no haber recibido ninguna dosis le ha privado de participar en diferentes torneos y le ha hecho caer estrepitosamente en el ranking ATP. Todo eso por no hablar de sus ganancias económicas y la pérdida de distintos patrocinios.

La negativa del gobierno canadiense a permitir a Djokovic entrar en el país al no estar vacunado le ha cerrado las puertas del Masters 1.000 de Montreal, que será el cuatro gran torneo que se pierde en lo que va de año. Y no será el último en el que no participe, tal y como están las fronteras de Estados Unidos.

Todo empezó en el Open de Australia, cuando Novak fue deportado al no tener el pasaporte Covid. Fue el primero de los campeonatos en los que no participó. Después se perdió Indian Wells y el Torneo de Miami. No se estrenó en un gran torneo de 2022 hasta que llegó la gira europea, empezando por Montecarlo, donde fue eliminado en semifinales.

Para que cualquiera pueda entender lo que ha supuesto no vacunación de Djokovic, de los cuatro Grand Slam y ocho Masters 1.000 que tiene la temporada, 'Nole' sólo ha participado o podrá participar en seis de ellos. Ya lo hizo en el citado Montecarlo, Madrid, Roma, Roland Garros y Wimbledon, y ahora nada más que podrá entrar en acción en el Masters 1.000 de París y en las ATP Finals. Entre medias no podrá jugar en Montreal, Cincinnati y el US Open, ya que la vacuna es obligatoria para entrar en Canadá y Estados Unidos.

Todo este trajín ha tenido efectos colaterales en el palmarés y el ranking ATP de Djokovic. Para empezar, su postura antivacunas le ha dejado sin pelear por hasta 8.000 puntos y actualmente marcha en la sexta posición de un ranking ATP que lideró durante mucho tiempo.

Por otro lado están los títulos. Al no participar, no tuvo opciones de luchar por el Open de Australia y no las tendrá en el US Open. Lo mismo le sucedió con Indian Wells y Miami, y le pasará con Montreal y Cincinnati. Entre todos estos campeonatos, 'Nole' acumula un total de 29 trofeos en sus vitrinas, pero lo que más daño le ha hecho es el no pelear por dos Grand Slams, al tiempo que veía como Rafa Nadal ganaba en Australia y Roland Garros.

Mientras que Nadal se marchaba hasta los 22 títulos de Grand Slam, Djokovic sólo podía ver como su compañero del 'Big three' se alejaba de los 20 con los que se quedaba él. En cuanto tuvo la oportunidad sumó 21 al vencer en el reciente Wimbledon.

Pero los títulos no tienen que ver sólo con el aspecto deportivo, sino que también han afectado a la cuenta bancaria de un Djokovic que ha dejado de competir en una serie de torneos cuyos premios suman más de 11 millones de dólares. Que también es verdad que, a estas alturas, el dinero no debería suponer un problema para alguien con una carrera como la de 'Nole'. Sin embargo nos permite a cualquiera de los 'mortales' hacernos una idea de la dimensión real de las pérdidas de un serbio que a buen seguro está deseando que llegue 2023, a ver si las medidas sanitarias ya se han relajado del todo.