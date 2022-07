Fernando Alonso, el 'abuelo' de 41 años del que nadie duda... excepto su propio equipo

El 29 de julio de 1981, en Oviedo, hace 41 años, José Luis Alonso y Ana María Díaz tenían a su primer hijo varón. Quién iba a decir que se iba a convertir luego en uno de los más grandes de todos los tiempos, no solo en el automovilismo, sino en el deporte en general.

Cualquier piloto al que se le pregunte en la actual parrilla señala a Fernando Alonso como uno de los pilotos más complicados y duros. El asturiano se ha ganado el respeto de sus rivales, desde el mismísimo Lewis Hamilton, al propio Max Verstappen. Cuando ellos empezaron, Alonso ya estaba allí... pero quizá no le quede mucho más.

Alonso es, desde la retirada de Kimi Raikkonen, el piloto de más edad en la parrilla. Ha vivido las épocas dominadoras de Michael Schumacher, de Sebastian Vettel y de Lewis Hamilton, tres de los grandes caníbales de récords. Todos ellos le consideran uno de los más grandes, aunque los números no le hayan acompañado. ¿Cuántos títulos hubiera ganado Alonso sin un Vettel en Red Bull o un Hamilton en Mercedes?

La lucha de Alonso contra el tiempo se ve en cada Gran Premio que disputa. En Francia, donde se convirtió en el piloto que más vueltas ha dado en la historia de la Fórmula 1, 18.672, dejó su firma en una salida que tenía su claro estilo, donde ganó varias posiciones para colocarse en un quinto puesto que, de tanto repetirse a lo largo de su trayectoria deportiva, ya se hizo constitucional. Ganar dos puesto no es que sea para poner los ojos en blanco, pero se nota que aún se le respeta.

A sus 41 años, una edad en la que muchos de sus coetáneos ya están retirados del deporte profesional, sigue en un momento dulce. Prueba de ello son los siete Grandes Premios consecutivos puntuando, una racha que no alcanzaba desde los tiempos de Ferrari, y que aspira a continuar mucho más. Hungría, el circuito donde el 24 de agosto de 2003 logró la primera victoria de un español en Fórmula 1, será el último país que visite antes de afrontar unas vacaciones que, posiblemente, sean las más importantes de su vida.

Alonso, Alpine y las bicicletas para el verano

El futuro de Fernando Alonso no depende de él mismo, o no solo de él. Alpine, en voz de Otmar Szafnauer, se ha empeñado en sembrar dudas sobre si les merece la pena mantener a un piloto que supera con mucho la media de edad de la parrilla o conviene subir a un diamante en bruto como Oscar Piastri, que de momento ha demostrado en F1 la cantidad de cero unidades de argumentos para subirse. Tiene un enorme palmarés en categorías inferiores, que no es poco, y muchos visos de ser un gran talento, pero nada más.

Los que dudan de si Alonso debe seguir o no tienen el contraargumento enfrente: a sus 41 años sigue siendo igual o más rápido que sus rivales a los que saca varias décadas. Esteban Ocon es un ejemplo perfecto: el francés suda para superarle, especialmente en clasificación.

Los próximos meses serán determinantes, y aunque el acuerdo parece fácil, no es tan fácil como parece llegar a un acuerdo. "Cuando dos partes quieren ponerse de acuerdo, lleva diez minutos. Cuando luchan para ponerse de acuerdo es que una de las partes no está contenta. No llevará más de diez minutos. Me gustaría quedarme aquí, ya lo he dicho. Pero hay dos partes y no pondré una pistola sobre la cabeza de nadie", advirtió.

De lo que se decida en esa charla dependerá de si este GP de Hungría es el último que hace que Alonso sople las velas en un circuito de F1 o, por contra, lo hará en su casa... o en el paddock de otras competiciones. Porque una hipotética retirada definitiva de Alonso del Gran Circo no implica, ni mucho menos, que deje los circuitos.