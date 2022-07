La intrahistoria de la retirada de Vettel: una espantada de Aston Martin que mira de reojo a Fernando Alonso

Quien haya seguido de cerca a Sebastian Vettel en los últimos dos años, especialmente en el último, no puede sentirse sorprendido por la noticia de su retirada. Es casi más destacable que se haya abierto una cuenta en instagram, algo de lo que siempre había renegado hasta ahora.

Las señales eran evidentes. Dedicación casi absoluta a los asuntos sociales por encima de los competitivos, un rendimiento en carrera más que discutible incluso pese a tener a su lado a un piloto de un nivel mediocre como Lance Stroll, pocas pistas sobre su futuro...

Ya incluso desde finales de la pasada campaña se veía venir que esta iba a ser su última campaña.

El tetracampeón del mundo se va dejando la sensación entre sus rivales de ser una de las grandes personalidades de los últimos años. No ha habido piloto que no haya destacado su personalidad, aunque para algunos excompañeros no haya sido más que un dolor de muelas. Mark Webber, por ejemplo, no guarda tan buenos recuerdos como Daniel Ricciardo o Charles Leclerc, ya que ambos le acabaron ganando a la postre.

Desde su marcha de Ferrari para ser sustituido por Carlos Sainz, Vettel no fue el mismo. Nunca se sintió del todo cómodo en Aston Martin, equipo que apostó por él para levantar la antigua Force India, renombrada Racing Point antes de convertirse en el equipo que es hoy.

La idea de Lawrence Stroll, padre de Lance y único motivo por el que su hijo aún sigue en la parrilla, era hacer rejuvenecer a un Vettel cada vez más cansado de la Fórmula 1. Sus tres hijos tiran mucho en la decisión, y ante eso nadie puede decir nada.

Un asiento libre: ¿disponible para Alonso?

Aston Martin pidió a Vettel que tomase la decisión antes del verano y el piloto, por deferencia, lo ha hecho. No es un momento casual.

Hay varios pilotos sin contrato para 2023, entre los que se encuentra otro de los campeones del mundo de la parrilla: Fernando Alonso. El asturiano, que cumple 41 años este viernes, ya ha avanzado que tomarán decisiones cuando acaben las vacaciones, por lo que ahora hay que tener en cuenta el factor Aston Martin en la ecuación con Alpine.

El asturiano no podía ser más claro: "Todos los equipos con asientos libres son una opción. Mi prioridad es estar con Alpine, hemos trabajado en este proyecto desde hace dos años y cada vez somos más competitivos. Mi deseo es quedarme, pero no nos hemos sentado del todo para avanzar, todo está en marcha", dijo el asturiano en Hungría, donde también afirmó que no ha recibido ninguna llamada de los Stroll... este año.

Alonso ya estuvo en la agenda de Aston Martin el verano pasado, cuando los jefes del equipo británico se dieron cuenta de que el Vettel que habían fichado ya no tenía hambre. El asturiano agradeció el interés, pero dijo que no gracias. Las cosas han cambiado notablemente y, aunque no acabe vestido de verde, quizá esta posibilidad le sirva como arma de negociación con el propio equipo Alpine. Quedan meses largos.