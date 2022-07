Fernando Alonso tiene el enemigo en casa: el propio jefe de Alpine, Otmar Szafnauer

Fernando Alonso es, posiblemente, uno de los pilotos que genera sensaciones más opuestas. O una admiración que roza lo incómodo, o un odio visceral que muchas veces no minimiza sus buenas actuaciones. Habitualmente recibe más elogios que críticas, pero lo que no suele provocar es indiferencia.

Por eso sorprende que, cada vez que tiene ocasión, las palabras de Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, sean tan tibias y procure dejar claro que él no tiene nada que ver con su presencia.

"No he trabajado con él en el pasado, este es mi primer año, pero por lo que veo le siguen gustando las carreras. Es un gran competidor, le encanta competir y creo que en la vida, en general, eres feliz cuando superas las expectativas", replicó el dirigente rumano-estadounidense en el Red Bull Ring sobre las críticas que lanzó Alonso hacia el equipo antes incluso de los errores del domingo que le costaron otros tres puestos en parrilla.

Szafnauer es una de las principales voces que apuestan por Oscar Piastri, el talentoso probador del equipo francés. El australiano tiene su futuro ya arreglado, ya que Williams está dispuesto a acogerle como parte del pago por los motores Renault que montarán a partir de 2023, y ya de paso se quitan el lastre de Nicholas Latifi. Sin embargo, eso solo serviría si Fernando Alonso decide seguir.

Los fallos de Alpine a Alonso

El bicampeón ovetense tiene claro que su último baile no ha acabado y le queda la estrofa final, al menos para dentro de dos o tres años. Su barco no ha llegado al puerto, pero no tiene porque ir bajo la misma bandera. Quizá levante el teléfono: eso es lo que se va a pensar de aquí a final del verano, cuando se reunirán todas las partes para tomar una decisión.

Lo que sorprende es que sea Szafnauer uno de los primeros que meta presión para que sea Piastri. No duda en 'sobreelogiarle' por encima de los propios pilotos titulares.

"Todavía no hemos tomado una decisión sobre el segundo piloto para la próxima temporada, pero Oscar ya tiene potencial para la Fórmula 1. Ha estado con nosotros desde este año, asiste a todas las reuniones informativas con los ingenieros y, lo que es más importante, ayudó a desarrollar el coche. No tengo ninguna duda de que está listo", afirmó.

Es Szafnauer también el que ha frenado la renovación de Alonso, no tanto porque no se vaya a producir, sino porque prefieren esperar antes que tomar una decisión que considera precipitada. Por él, se haría un cambio de ciclo aunque eso suponga perder un activo como Alonso.

Le compara con... Takuma Sato

Szafnauer tiene experiencia en la Fórmula 1 desde hace años. De hecho, es por ese bagaje por el que se permite comparar la mala suerte de Alonso con la de uno de sus expilotos, el japonés Takuma Sato, al que tuvo en Bar Honda en los años 2004 y 2005.

"Recuerdo a Takuma Sato, a mediados de la década de los 2000 con Jenson Button de compañero. Tuvimos muchos fallos de motor con Honda cuando él estaba en posiciones de puntos, y siempre le pasaba a él. Así que ya lo he visto antes", rememoró. El nipón abandono siete veces en 18 carreras con Szafnauer en el equipo.