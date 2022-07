Pablo Laso de su versión tras el despido del Real Madrid: "Si tenían informes, que me los hubieran dado a mi"

La presentación de su campus ha servido de excusa para que Pablo Laso haya dado su versión tras su despido del Real Madrid. El técnico vitoriano tiene claro que él está para seguir entrenando, ya que sus informes (no los que tiene el club) así se lo permiten.

Estas han sido sus explicaciones.

Estado médico

"Estoy bien, no tengo ninguna secuela, mi corazón está perfecto. Ha sido un 'infartito', como algún médico me ha dicho"

Buscar equipo

"No estoy buscando equipo para entrenar. No voy a entrenar por entrenar. Tengo que ilusionarme, por mi manera de ser, en los proyectos que haga. Hoy estamos en un campus que me ilusiona. Espero tener una oportunidad y que me transmita la ilusión con la que voy a involucrarme, como he hecho siempre".

Molesto por cómo se informó de su infarto

"Por mi familia, que se enteren por la televisión de lo que me pasó... No es agradable. Es algo que no me ha gustado. Mi madre tuvo que llamar a mi mujer para ver qué pasaba, por ejemplo. No le doy mayor importancia. Los datos médicos son confidenciales como sabéis, y ya estoy explicando cómo estoy. Yo me veo bien, pero obviamente a nadie que sus datos médicos se tengan que enterar su familia a través de cualquier otro medio".

Los informes del Real Madrid

"Si estaban tan preocupados por mi... Yo agradecería que me hubieran dado a mi todos los informes posibles. He tenido la suerte de que el cuerpo médico que me ha tratado, más las posteriores consultas, son de las que me fío. Yo estoy perfectamente. ¿Que el Madrid quiere prescindir de mí? Ahí no entro. Yo estoy tranquilo, porque la gente que me ha tratado me ha transmitido que soy una persona bastante normal".

Las formas de su despido

"Soy entrenador de baloncesto. Desde luego, yo estaba muy ilusionado y más como terminó la temporada en que el año que viene iba a tener un gran equipo y hacer una gran temporada. A partir de ahí, que el Real Madrid quiera prescindir de mi lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cuánto es un ciclo? ¿Once años? ¿Cinco? Para mi pueden ser tres meses. No le doy mucha importancia. Lo que me entristece de alguna manera es que Pablo Laso no va a poder entrenar al Madrid la temporada que viene".

¿Traición del Real Madrid?

"Cerramos de mutuo acuerdo. Por mi manera de ser, cuando me transmiten que no voy a ser entrenador del primer equipo, no tiene sentido que siga aquí. Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo, yo tengo los míos. Si el Madrid tiene unos informes que se basan en esos, no sé si es traición o no. Qué duda cabe que yo me fío de los informes personales míos, no de los que me dé cualquiera. Podría fiarme de cualquiera. Mis informes médicos son personales".

Nombres propios

"Nombres propios claro que hay, el de Pablo Laso el primero. Y luego todas las personas del Real Madrid, aunque por encima de las personas está el club".

Momento en el que le anunciaron que no seguiría

"La primera prioridad para mí es la salud. Si mañana tengo un partido que estoy loco para entrenar y veo que corre riesgo mi vida, no voy a entrenar. Ha habido una persona, que es Jaycee Carroll, que lo ha explicado perfectamente: la decisión es suya, médica y de su familia. Probablemente hay informes médicos para personas que tienen trabajos mucho más importantes que un entrenador de baloncesto. Para mí es mucho más importante un piloto de avión, porque lleva a personas. El Madrid, cuando me comunicó que no iba a entrenar al equipo, me dijo que tenía mucho riesgo y que ya veríamos. No tuve ninguna oferta formal ni mi agencia cuando hablamos".

¿Razones médicas o razones personales?

"La pregunta es para el Real Madrid, pero creo que en el comunicado que sacaron dijeron que era por razones médicas únicamente. A partir de ahí, son todo conjeturas. Según el comunicado, no hay más razones que las médicas. Yo puedo tener mi opinión, ver cómo actúa cada uno. Siempre he tenido la sensación de que he trabajado a tope para el equipo, hasta que me dicen que no sigo. No he notado nunca que duden de mi. Si me guío por lo que dice el comunicado, hablan de decisión médica".

Sensaciones tras el infarto

"Mis sensaciones después de ganar la Liga es que el equipo ha trabajado muy bien. Hemos jugado final de Liga, de Euroliga, de Copa... El Real Madrid es el que decide, así que mis sensaciones dan igual. Lo que no veo muy coherente para un entrenador como yo es que si estás apto para entrenar, como estaba para el final de Liga que decidí no hacerlo porque era lo mejor para el grupo, que luego eso fuera lo que se dice para que yo salga del equipo... Eso no lo entiendo".

Apoyo de los jugadores y sustitución por Chus Mateo

"Sobre la reacción de los jugadores conmigo me siento muy orgulloso. Independientemente que me valoren como entrenador, me valoran como persona. Las personas que me paran por la calle y me dan cariño, me transmite mucho orgullo. Al nivel de Luka Doncic o el jugador que sea. Son gente que me emociona. ¿Sobre Chus Mateo? Si yo no entreno al Real Madrid, ¿cómo me voy a preocupar de quién lo entrena? Yo tengo mucho cariño y respeto por Chus, tengo que desearle la mayor de las suertes".

Volver al Real Madrid

"La pregunta es fácil y difícil. Hay un anuncio en navidad que dice lo de "vuelve a casa por Navidad". Qué cojones... Si un sitio lo consideras tu casa, ¿cómo no vas a volver? Ahora, si el que hace el anuncio no vuelve a casa, no pasa nada. El Madrid es mi casa, es mi vida. Tengo grandes amigos, es mi club, mi equipo y eso no va a cambiar. ¿Volver? Yo qué sé".

Seleccionador

"La selección tiene un grandísimo entrenador. Tiene una enorme trayectoria, no solo el primer equipo sino toda la Federación, y les deseo que sigan marcando una época. ¿Si me gustaría entrenar a la selección? Es casi una pregunta de barra de bar que te podría hacer a ti, pero yo creo que tiene el mejor entrenador que puede tener".

Presunta oferta del Estrella Roja

"Tengo mucho respeto por el Estrella Roja. No conozco a su presidente. Me causó sorpresa, porque no he tenido ningún contacto con ellos. Cuando indagué por el tema, llamé a mi agente, me dijo que no sabían nada. La misma sorpresa que tuve yo. El propio presidente salió a desmentir días después la noticia. Si sale mi nombre, es que he hecho bien mi trabajo. En este caso, fue una sorpresa porque no tenía ninguna noticia. A mi lo único que me molesta es que si me pasa algo te enteres de cualquier manera, y en el ejemplo de lo que me ha pasado a mi, que es personal y médico, me podría molestar que no se enteren por mi. El resto... Yo soy entrenador y acepto lo que dice el manual del entrenador, que es 'normalmente te acabas echando'".

Futuro inmediato

"Ahora todos los equipos tienen entrenador, a lo que aspiro es que alguien piense que puedo aportar en su proyecto. No te puedo decir si la Euroliga, la liga provincial o la NBA".

Exclusión de Heurtel y Thompkins

"Sobre el tema de Heurtel y Thompkins, es absurdo porque tendríamos que hablar de Doncic, del Chacho, de todos los jugadores. Al que diga que con Heurtel habríamos ganado la Copa de Europa, le respondo que igual la habríamos ganado o no habríamos jugado la final. ¿Tú te llevas bien con tu jefe perfectamente?"

Enemigos

"Por mi manera de ser no tengo enemigos. ¿Que hay gente que hay que apartar de tu vida? Claro. Esto no lo habla Pablo Laso y el Real Madrid, lo digo a nivel personal. A esa persona que aparto de mi vida no la considero enemiga. ¿Que me consideren a mi un enemigo? Eso ya no es cosa mía. Yo no tengo enemigos. Para volver a casa por navidad, preguntaré a ver qué hay de cena".

Certificado de salud

"No tengo un papel que diga que puedo entrenar. ¿Tú tienes un papel que te diga que puedes ser periodista?".

Estado anímico

"A nivel personal estoy muy bien. El verano para los entrenadores es una época en la que intentas desconectar, aunque estás pendiente de fichajes, con la obligatoriedad de pensar para el equipo... Si mañana entrenara, volvería a ese estrés. Mi familia está contenta y tranquila sabiendo que no viajo y que no tengo partidos. En ese sentido estoy bien, pero el gusanillo lo sigo teniendo. Veo los partidos de la sub17...".

Conversación con Florentino

"No he hablado personalmente con el presidente. He tenido contacto con él vía telefónica y me desea mucha suerte en el futuro, como por supuesto se la deseo a él. Aunque no hemos hablado, he mantenido contacto con él".

Fichar por un equipo

"¿Qué perjudica más, eso o que pierda 30 partidos seguidos? ¿Me ficharías si pierdo 30 partidos seguidos? Ya te digo yo que no me fiches. Si gano 30 y piensas en ficharme, yo sí te diría que hicieras un reconocimiento médico que he tenido un infarto, eso es lógico".

Otras labores

"No lo sé, lo que quiero es entrenar. Es mi vida, lo que más me gusta. Lo que no puedo es jugar. Si me ofrecen ser jugador de baloncesto para decirle que se equivoca el jefe. Podría plantearme cualquier otra situación (director deportivo, asistente, etc.) pero mi pasión es entrenar".