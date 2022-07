Djokovic lidera al Big Three en un aspecto en el que difícilmente será superado por Nadal o Federer

el título de Wimbledon conseguido por Novak Djokovic le permite acortar distancias con Rafa Nadal en lo que a Grand Slams se refiere. Mientras que el de Manacor es el tenista con más 'grandes' con un total de 22, el serbio se sigue a la zaga con 21 y el tercer integrante del Big Three, Roger Federer, que queda en 20. Sin embargo, 'Nole' lidera al trío legendario en títulos totales, sumando Grand Slam, Masters 1.000 y Torneo de Maestros.

Si miramos el palmarés de Djokovic veremos que el serbio atesora bastantes más títulos que Nadal y Federer. 'Nole' suma un total de 64 grandes campeonatos gracias a sus 21 Grand Slam, 38 Masters 1.000 y 5 ATP Finals. Además, estamos hablando del jugador con más Masters 1.000 de la historia.

El currículo de Rafa Nadal muestra un total de 59 grandes títulos, entre los que están 22 Grand Slam, 36 Masters 1.000 y 1 oro olímpico. Por su parte, Roger Federer se queda en 54 campeonatos con 20 Grand Slam, 28 Masters 1.000 y 6 ATP Finals.

Actualmente, viendo cómo está el circuito y las condiciones con las que se mueve cada uno de los tres integrantes del Big Three, se antoja muy complicado que Nadal o Federer vayan a recortar distancias con Djokovic.

Federer está prácticamente fuera de toda ecuación al estar mucho más que próximo a la retirada. Las lesiones llevan lastrándole ya demasiado tiempo y el propio suizo reconoció recientemente que "sé que una carrera profesional no puede durar para siempre y eso está bien, lo acepto". Su frase "no creo que necesite el tenis, soy feliz con las pequeñas cosas" incluso hacía presagiar una retirada no muy lejana.

Por su parte, Nadal abandonó Wimbledon con una lesión abdominal y ahora tendrá que ver en qué condiciones podrá llegar al US Open para saber si está físicamente listo para disputar el último Grand Slam de la temporada.

La situación de Djokovic también es un tanto particular, pues el serbio continúa sin vacunarse y, hoy por hoy, no podría participar en el US Open al no cumplir con los requisitos sanitarios para ingresar en Estados Unidos. Sin embargo su condición de campeón de Wimbledon le permitiría jugar el Torneo de Maestros, el ATP Finals, siempre y cuando se mantenga entre el 8º y el 20º puesto del ranking ATP.