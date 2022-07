Roban a Fede Valverde y su mujer durante sus vacaciones en Ibiza: sospechan que les drogaron

Las vacaciones de Fede Valverde y su familia en Ibiza han acabado con un extraño y preocupante suceso. Mina Bonino, la esposa del centrocampista del Real Madrid, ha relatado en instagram lo sucedido: parece una película.

El centrocampista, su mujer y unos amigos se fueron de fiesta, en concreto a un concierto de Maluma. Después de una noche muy intensa, con alcohol a raudales, volvieron a casa... y ahí empezaron los problemas.

"Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero. Me dice en ese momento que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos. Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie (su empleada del hogar) para que se llevara a mi hijo porque a mi me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico", relata en uno de los largos textos que escribió.

"A la hora bajo y veo mis tres maletas en el salón. Había chanclas mías tiradas y Leslie estaba ordenando todo. Ella me dijo: '¿estuviste buscando algo?' Como todavía estaba drogada me habré reído, no entendí un carajo y seguí con la mía. Cuando estábamos por irnos todos a la playa dije: 'Voy a agarrar algo de plata'. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y (estaba) vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado", cuenta Bonino.

El problema viene porque sospecha que no fue una simple borrachera o una resaca. "Vinieron los de la inmobiliaria. Metieron un acting hermoso donde nos dijeron que la comida podía estar envenenada porque ellos creían qué había sido el chef", admite.

"Los análisis mostraban si tenía cocaína, marihuana, éxtasis, anfetaminas o antidepresivos en sangre, pero era negativo en todo. Todo muy sutil para que nos desvalijen la casa y no me entere, rey. Pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y es lo que más me perturba", cuenta.

Según el relato de la esposa de Valverde, que no se enteró de nada porque estaba dormido ("a Fede no hace falta drogarlo, lo vieron todo tirado roncando y dijeron: 'deja, este boludo no se despierta", cuenta Bonino en una de sus stories), les sustrajeron 10.000 euros que tenían en metálico, pero tanto ella, como Valverde y su familia se encuentran bien.