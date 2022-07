Las excusas de Bagnaia tras su accidente de coche en el que triplicaba la tasa de alcoholemia: "Soy prácticamente abstemio"

Francesco 'Pecco' Bagnaia se ha pasado de vueltas en su celebración del éxito logrado en el pasado GP de los Países Bajos de MotoGP. El italiano, que ganó en Assen unos días atrás, aprovechó el fin de semana sin carreras para irse de fiesta... pero no supo controlar.

Su coche acabó metido en una rotonda de Ibiza cercana a una discoteca. En el consecuente atestado policial para comprobar lo sucedido, Bagnaia se sometió a un test de alcoholemia y dio positivo de sobra: triplicaba la tasa, que en España es de 0,25 mg/litro de aire espirado.

Tras hacerse público el suceso, el piloto ha dado las pertinentes explicaciones en un tuit en que se muestra arrepentido y excusa semejante positivo en que no está a costumbrado a beber.

"Ayer por la noche estaba en Ibiza con mis amigos en una fiesta durante este parón sin carreras de MotoGP. Estuvimos celebrando juntos mi victoria en Assen. A la salida de la discoteca, alrededor de las 3, en una rotonda terminé con las dos ruedas delanteras en una cuneta sin implicar a otros vehículos o personas. El control de alcoholemia hecho por parte de la Policía determinó que bebí por encima de lo que permite la ley española. Lamento mucho lo sucedido: yo soy prácticamente abstemio y ha sido un error que no tendría que haber cometido. Pido perdón y os aseguro que he aprendido la lección. Nunca hay que ponerse al volante si has bebido alcohol. Gracias".

Me hace gracia el concepto "bebí por encima de lo que permite la ley española".



Beber hasta reventarte el hígado es legal y la policía no te puede hacer absolutamente nada, lo que no se puede es COGER EL PUTO COCHE HABIENDO BEBIDO HASTA EL AGUA DE LOS FLOREROS. https://t.co/GlW0SivgPT — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) July 6, 2022

Bagnaia tendrá que responder en un juicio sobre lo ocurrido, por el que como poco le quitarán el carnet de conducir durante, al menos, un año.