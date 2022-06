La futbolista trans Valentina Berr se retira tras sufrir transfobia: "No he podido soportar la presión de ser permanentemente sospechosa"

Valentina Berr, la segunda jugadora trans federada del fútbol español anunció su retirada coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGBTI+. La joven de 28 años justificó su decisión por motivos de "salud mental" y lo anunció mediante un comunicado en sus redes sociales.

La jugadora del CE Europa, recién ascendido a Segunda División femenina, fue completamente sincera y aseguró que "no podía aguantar más los ataques de pánico y de ansiedad que estaba sufriendo cada vez más a menudo en los últimos meses".

Berr hace mención también al trato recibido por parte de los medios de comunicación, los aficionados y las instituciones oficiales, mencionando que "mucha gente que se dedica a acosar a personas que se salen de la norma".

La catalana, que debutó en el Terrassa y pasó por el Levante Las Palmas antes de recalar en el CE Europa, se lamentó de una situación en la que siempre se sintió perseguida y bajo sospecha. Cumplir con los límites de testosterona para formar parte de un equipo femenino se convirtió en un auténtico calvario debido a la presión constante a la que estaba sometida por terceros.

Además, Valentina recalcó que ha tenido que soportar todo tipo de insinuaciones y descalificaciones, desde aquellos que la consideraban un mal ejemplo a los que la catalogaban de "un señor que se hace pasar por mujer para abusar niñas".

"No cuelgo las botas, me las cuelgan", recalcó la futbolista. "Llevo 4 años sufriendo en silencio el odio y la violencia estructural contra las mujeres trans", continúa. "Psicológicamente, no he podido soportar la presión de ser permanentemente sospechosa, y de estar obligada a cumplir el límite de testosterona (que muchas compañeras que no son trans pueden sobrepasar de largo). O que haya cientos de mensajes en redes insultándome y humillándome".

👟 Valentina es retira per salut mental després d'anys patint transfòbia



🗣️"M'heu acompanyat en anys molt durs. Seré escapulada de per vida!"



🏳️‍🌈 Sempre amb tu, Valentina! Totes 'Diem NO'!



📝 +info: https://t.co/O3AODDQ95m#futbolcat #futfemcat #ViladeGràcia #SagradaFamília pic.twitter.com/dW9UINjoop — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) June 28, 2022

Berr fue respaldada en todo momento por el CE Europa, que emitió un comunicado oficial apoyando a su jugadora. "No podemos hacer más que lamentar y condenar la situación vivida por la jugadora y rechazar de lleno y categóricamente cualquier LGTBIfobia, transfobia o cualquier tipo de discriminación en el deporte y la sociedad", rezaba el texto.