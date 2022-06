Los constantes ataques de Blanco a Lambán por los Juegos de 2030: "Ya ha superado todo lo que puede mentir"

El fracaso de la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 ha terminado con una división total por parte de ambas comunidades y con un gran señalado, Alejandro Blanco.

El presidente del COE, del que se han destapado grabaciones con políticos independentistas para negociar la candidatura, ha quedado en entredicho tras sus reiterativas críticas hacia Javier Lambán, presidente de Aragón. Unos audios que ha destapado 'El Confidencial', donde reclama 400.000 euros a los políticos, tal y como refleja un informe de la Guardia Civil.

Un inicio lleno de cordialidad: "Nadie predomina sobre nadie"

Pese a que Pedro Sánchez y el presidente del COE expusieron su idea de "igualdad" en los inicios de la candidatura, el pasado 25 de enero, promoviendo una idílica situación que no llegó a cumplirse. Finalmente no se trató a las dos partes por igual. Uno de los grandes motivos de ello fue la ausencia de Aragón en una de las reuniones llevadas a cabo en Madrid, donde si estuvieron los representantes catalanes. "Nadie predomina sobre nadie. El respeto, el entendimiento y el diálogo son las claves", apuntaba.

El máximo representante del Comité Olímpico Español siempre puso en el foco de las críticas las decisiones tomadas por el mandatario aragonés, al que no dudo en señalar en determinados momentos por "llevarlo a un terreno que no es el deportivo".

Primeras palabras contra Lambán

El pasado mes de Julio, el presidente del COE ya ponía al aragonés en la palestra, tras sus diferencias con Pere Aragonés, presidente de Cataluña. "Lambán ha dicho algo muy importante, que rompía siempre que no hubiera igualdad", recalcó cuando todavía se dialogaba sobre el futuro proyecto.

El propio Blanco tachó a Lambán de mentiroso, achacándole una serie de continuados bulos a lo largo del proceso. Unas palabras que llegaron tras el final de la candidatura, donde le achacó gran parte de las culpas del final del proceso.

Intensifica su mensaje contra Lambán en mayo

En mayo, ya tuvo sus más y sus menos con la figura del máximo representante de Aragón. Tras las dudas surgidas por las dos partes, la falta de entendimiento fue atajada con un duro ataque al ejecutivo que rodea Lambán. “Dejarse debates políticos estériles”, apostilló en medio del debate con Cataluña sobre la postura.

Es más, recurrió a la figura de Pedro Sánchez para que “pusiese orden” en una situación que no paraba de enfangarse sin que él fuese capaz de resolverla.

Dura acusación: "Ha superado todo lo que se puede mentir"

Los problemas entre los dos dirigentes se empezaron a hacer realidad en la recta final de la decisión, donde la tensión saltaba entre ambos y se produjo el primer gran ataque de Blanco a Lambán. "Respecto al tema Aragón... yo creo que ya ha superado todo lo que se puede mentir", apuntó a comienzos de junio, cuando se destacó contra él.

Llegó a explicar Blanco tras el fracaso, apuntando directamente a Aragón como el verdadero problema a la hora de llevar a cabo las negociaciones junto al COE y Cataluña para sacar adelante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. "Es muy fácil decir que no, pero una vez que se dice hay que calibrar las consecuencias", señalaba Blanco en su última comparecencia pública tras anunciar que no se presentaría el pasado 22 de junio.

"El problema ha sido que el presidente de Aragón rompe el acuerdo técnico, no lo respeta. Partimos de la mentira desde el primer minuto diciendo que los técnicos han sido manipulados, que no les hemos dejado hablar, que no han dicho esto", le acusó.

También disparó contra la falta de apoyo a la candidatura, dando a comprender que se desentendieron y buscaron su propio privilegio. "Aragón no ha entendido que este no es un proyecto en que cada territorio debía tener un 50%", resaltó.

También señaló al propio Lambán como instigador del fracaso total el pasado miércoles, tras reconocer el adiós al proyecto olímpico que involucraba a todas las partes. "Lambán ha pretendido que la candidatura sea una lucha constitucionalista-independentismo", sentenció en su comparecencia Blanco.