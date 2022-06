Lambán, sobre el fracaso del proyecto conjunto para los Juegos de 2030: "Cataluña actuó como la dueña única de la candidatura"

Javier Lambán, presidente de Aragón, defendió en 'El Larguero' de la Cadena SER la actuación que ha tenido su ejecutivo y él mismo personalmente en el intento de candidatura conjunta para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. Según el dirigente, el desencuentro entre ambas partes se produjo a tres bandas.

"Alejandro Blanco pactó el contenido de la carta a enviar, y le dije que estaba de acuerdo con el contenido, que estaba firmado también por el Presidente del Gobierno. La sorpresa llega al día siguiente cuando veo que la candidatura es Barcelona-Pirineos. Yo protesto y me tranquiliza el propio Blanco. Dos meses después, el COE dijo que los JJOO serán en igualdad y el reparto estará equilibrado en cuanto a calidad y cantidad. Aun así, Cataluña actuó como la dueña única de la candidatura. Alejandro Blanco siempre ha insistido en la igualdad de condiciones, aunque en Cataluña nunca hablaba de eso. Está claro que querían unos JJOO exclusivos, dejando a Aragón como comparsa", zanjó al respecto.

Sobre las acusaciones del propio Blanco, Lambán se defiende. "No soy un mentiroso. Soy un político responsable y comprometido con su tierra, Aragón. No voy a entrar en provocaciones y entrar en peleas que no conducen a ningún sitio. Estoy frustrado porque no ha salido la candidatura; el Gobierno de Aragón es el que puso más de su parte para que saliese bien la candidatura", recordó.

En cuanto a las críticas, además de apuntar a que todo ha sido "un asunto político" desde el primer momento, ha apuntado que "jamás se ha hablado de inversiones en el Pirineo" por lo que consideraba injusto cómo se iba a repartir. "Nunca se ha hablado de ello en los medios, es el cuento de la lechera. He trabajado mucho por estos JJOO, pero no podía permitir algo desequilibrado a favor de nuestro competidor comercial. No podía afectar a mi propio mercado, menos aún cuando llevamos mucho invirtiendo en esa zona, algo que seguiremos haciendo. Queremos hacer a nuestras instalaciones mejores aún, ya que son modélicas", reivindicó al respecto.

En cuanto a las críticas recibidas desde dentro del PSOE, al menos por parte de José Manuel Franco, presidente del CSD, Lambán fue mucho más crítico. "Conozco al señor Jose Manuel Franco y nunca ha sido un dechado de habilidad política, por eso está donde está. Ha irrumpido en un debate donde tenía que haber sido moderado", opinó.

Por último, remató con una promesa. "Tengo defendiéndome a la gente de Aragón y los militantes del PSOE aragonés. Le voy a demostrar al resto de España que tenemos sentido de estado. Queremos promover unos JJOO de Estado en el Pirineo. Quiero explicarle a los españoles que la insolidaridad y la negativa en los pactos no vino por parte de Aragón", finalizó.