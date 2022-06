Vinícius y Asensio, dos historias muy distintas: el nuevo ídolo y el jugador 'prescindible'

Renovar a Vinícius se ha convertido en una prioridad, más después de un verano en el que se ha escapado Kylian Mbappé. Hacerlo con Marco Asensio no lo es, y por ello el club blanco no tiene prisa para abordar el futuro del balear.

Ambos partían al principio de la campaña recién finalizada con una situación similar, partiendo desde el banquillo. A priori, los titulares para formar junto al indiscutible Karim Benzema eran Eden Hazard y Gareth Bale; la mejor prueba, que el belga y el galés estuvieron en los primeros onces de Carlo Ancelotti ante Real Sociedad y Levante –el británico, también ante Betis–.

Sin embargo, no tardó Vinícius en darle la vuelta a la situación. Un gol ante los vitorianos, dos ante los valencianos y un total de 22 tantos y 20 asistencias en una temporada para el recuerdo que le ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Su gol en la final de la Champions ante el Liverpool para darle la Decimocuarta al Real Madrid fue el broche de oro.

No espera un culebrón veraniego en la renovación del brasileño, que desprende madridismo en cada declaración y con cada gol, casi siempre señalándose el escudo. Su contrato finaliza en 2024, dentro de dos temporadas, y las negociaciones ya comenzaron hace unas semanas, con la intención de retomarlas al finalizar la campaña.

Vinícius entrará en la categoría de superestrella. El ‘no’ de Kylian Mbappé da además un mayor margen al Real Madrid, que sabe además que no puede especular con un jugador llamado a luchar por el Balón de Oro en los próximos años. La ampliación del contrato del extremo carioca será por dos o tres temporadas más, hasta 2026 o 2027.

A Asensio se le puso todo de cara para entrar en el once de Ancelotti con las constantes lesiones de Bale. Sin embargo, su irregularidad –alternando golazos con partidos en los que pasaba totalmente inadvertido– le hicieron ir perdiendo protagonismo poco a poco. Rodrygo le pasó por la derecha, y Fede Valverde por la izquierda: en el tramo final y decisivo de la temporada, Marco Asensio se quedó con el papel de revulsivo desde el banquillo o directamente sin minutos.

En la concentración de España, el balear reconoció que su futuro es incierto: "Me queda un año de contrato y ahora estoy centrado en la selección. Cuando acabe esta concentración, hablaremos. Ya se verá lo que haré con mi futuro".

En el Real Madrid no ven claro su futuro. Renovarle a la baja o venderle parecen las dos únicas vías para el club, aunque el cambio de agente de Marco Asensio no augura nada nuevo: ha fichado por Jorge Mendes, un duro negociador que hace tiempo que no tiene buena sintonía con Florentino Pérez. Ya sabemos todos cómo acabó el ‘caso Cristiano Ronaldo’.