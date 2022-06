Rafa Nadal, en Cope: "Seguiré jugando al tenis siempre y cuando me siga haciendo feliz"

Rafa Nadal atendió a El Partidazo tras la consecución de su 14º Roland Garros y repasó su camino hasta el 22º título de Grand Slam logrado a lo largo de su exitosa carrera. El balear habló sobre su lesión crónica del pie izquierdo y lo mal que se lo ha hecho pasar durante todo el torneo parisino.

"Sigo jugando al tenis siempre y cuando me siga haciendo feliz lo que hago. Si en un momento dado dejo de ser feliz, que es lo que últimamente ha pasado más de la cuenta, será el momento de pensar en otras cosas", confesó el balear.

Precisamente por esto, Nadal entiende perfectamente la preocupación de la gente. "Lo que entiendo y agradezco mucho es el cariño y todas las cosas bonitas que se han estado diciendo de mí. Soy el primero que me gustaría seguir y voy a hacer lo posible para que así sea. Al final a la gente que le gusta el deporte es evidente. No quiero que se retire según quien porque me gusta verlo por la televisión", explicó.

Lo que está claro es que el ritmo de competición e 'infiltración' que ha llevado en estos días no puede durar eternamente y él mismo así lo admite. "Han pasado dos semanas y no puedo seguir tomando todos los antiinflamatorios que estaba tomando porque hay que darle un descanso al cuerpo. El efecto rebote es importante", admitió.

Por este motivo, Rafa tiene plena confianza en su equipo médico y asegura que está totalmente tranquilo en sus manos, aunque la última palabra siempre es suya. "Tengo el equipo médico con el que confío. En todo lo demás mi entorno y mi equipo me ayudan en lo que se pueda. Al final apoyan mis decisiones. Si tienen otro punto de vista me lo dicen y yo escucho. Durante toda mi vida he escuchado mucho y, después, alguien tiene que tomar las decisiones. El que tiene que acertar o equivocarse tengo que ser yo", comentó.

Centrándose en lo meramente deportivo, Nadal repasó su 14º Roland Garros. "Mi mejor partido ha sido el de Novak. El quinto set contra Félix fue bueno. La final fue un partido bastante correcto en todos los sentidos", rememora Nadal. "No fue tan vistoso como el partido ante Novak, pero contra un muy buen jugador en pista de tierra conseguí tener un resultado contundente. Hice el partido que tenía que hacer para conseguir el objetivo".

Precisamente sobre su partido con Djokovic, Juanma Castaño le recordó que en aquel momento parecía que se iba a retirar. "Lo dije totalmente de corazón porque así lo sentía en aquel momento. Venía con muy poco entreno, con una preparación escasa y Novak venía de ganar en Roma. Venía con una preparación mucho más complicada. Sé mi día a día en el pie", explicó. "A partir de ahí es posible que sea mi último Roland Garros. Ojalá que no, pero si hubiera perdido aquel día hubiera dicho lo mismo. Espero que no, pero mañana puede ser que sea mi último partido en Roland Garros".

Ahora que parece que ya ha dejado atrás ese pensamiento, el manacorí explicó sus planes de futuro. "Tengo que hacer ahora un tratamiento a nivel de los nervios. A ver si consigo tener un efecto similar al que tenía para jugar los partidos aquí. Si conseguimos que esto sea una realidad pues mi ilusión sería seguir de inmediato hacia la hierba. Si no funciona vamos a ir paso a paso. Sería otro planteamiento", dejó abierto Nadal.

🎾 @RafaelNadal, en @partidazocope



🔝 "La llegada de @AlcarazCarlos03 es fantástica para nuestro deporte"



🫂 "Había necesidad de algo nuevo, una cara nueva y además es increíblemente bueno. Le queda toda la vida por delante"



📻 #PartidazoCOPE https://t.co/ujLpwua9tv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 6, 2022

Para terminar, y como era inevitable, salieron a relucir las comparaciones con el emergente Carlos Alcaraz, y a Nadal no le supone ningún problema. "La llegada de Carlos es fantástica para nuestro deporte", comentó. Fue entonces cuando Castaño le remarcó que aun así quien ha ganado ha sido él. "Él también ha ganado. Y yo era una época en la que no estaba. Al final se vive del momento. Había necesidad de algo nuevo, una cara nueva y que es increíblemente bueno. Le queda toda la vida por delante. No me siento ofendido".