Así fue el día histórico del 14º Roland Garros para Rafa Nadal, hora a hora

El domingo 5 de junio de 2022 pasará a la historia del deporte como el día en el que Rafa Nadal ganó su 14º Roland Garros. El tenista español agrandó su leyenda y demostró que su capacidad de sobreponerse a los lastres físicos con los que está lidiando los últimos años está por encima de todo. Bueno, de casi todo, porque para él lo más importante es "seguir disfrutando de lo que más me gusta hacer".

El equipo audiovisual de Roland Garros ha publicado un vídeo en el que hace un seguimiento a Rafa Nadal durante todo el día de su 14º título en el Grand Slam parisino (22º Grand Slam en total para el manacorí). Desde su llegada a las instalaciones hasta su salida con el trofeo entre manos. Un auténtico lujo para los amantes del tenis.

A lo largo de los casi cuatro minutos de vídeo se pueden ver imágenes que a las que normalmente no tiene acceso el espectador, desde los primeros momentos del día hasta su llegada a la rueda de prensa, pasando por su trabajo en el gimnasio o la pista de entrenamiento.

Lo más impactante de todo es como, ante un momento que pude ser histórico (como así fue) para Rafa Nadal, el balear se muestra siempre tranquilo y concentrado, como si ya lo hubiese hecho trece veces antes.

9:46 - Llegada a las instalaciones de Roland Garros

Rafa Nadal aparece en el coche puesto por la organización y entra con una bolsa de deporte colgando de cada hombro. Está tranquilo y saluda a todos aquellos que esperaban su llegada. Otro día en la oficina.

10:35 - Entra en el gimnasio

Acompañado de su equipo, Nadal se ejercita y suelta músculos por primera vez. Movimientos laterales, ejercicios con raqueta. Sigue relajado, como si no estuviese ante la posibilidad de ganar su 14º Roland Garros.

11:24 - Entrenamiento

Ya en una de las pistas de entrenamiento, Rafa se ejercita con pelota. Practica el saque, el drive, el revés... Todo eso bajo la atenta mirada de su entrenador Carlos Moyá.

"Cuando haces sacrificios para pasar por todo lo que he pasado, todo tiene sentido cuando disfrutas como lo he hecho en este torneo", acompaña Rafa Nadal con voz en off a este momento del día.

14:48 - Tranquilidad en el vestuario

Después de haber compartido algunos minutos con Casper Ruud en el gimnasio, abstraido en sus auriculares, Rafa comienza con su ritual dentro de su vestuario. Coloca todos sus enseres y nadie habla con él. Quedan minutos para que llegue el partido.

15:02 - Entra en la cancha

Después de coincidir nuevamente con Ruud en el túnel, Rafa entra en la pista detrás de su rival y se dirige a su banquillo. Todas las miradas se centran en él y el público le recibe con una atronadora ovación.

"Creo que he empezado el partido muy bien. Tomé el control del marcador", comenta Nadal mientras vemos imágenes del encuentro. "La clave estuvo en mi revés cruzado. Creo que he hecho mucho daño a Casper".

Además, Nadal reconoce que no lo ha pasado bien físicamente durante el Roland Garros 2022. "Durante estas dos semanas he podido jugar en condiciones extremas. He jugado infiltrado y con el pie dormido", admite.

17:30 - Punto de partido

Se acabó. Todo el esfuerzo y el trabajo realizado alcanza su recompensa. Rafa se libera de todo tipo de tensión (que nunca dejó ver al exterior) y se lleva las manos al rostro. Acaba de hacer historia.

"Hemos conseguido nuestros sueños. Roger, Novak y yo hemos logrado cosas que probablemente nunca esperábamos. No se trata de ganar más títulos. El objetivo es darme a mí mismo la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta hacer", concluye.

19:26 - Rueda de prensa

Después de las celebraciones, las fotos y la alegría, llega su último compromiso del día antes de abandonar el recinto. Rafa Nadal entra en la sala de prensa acompañado de su trofeo de campeón de Roland Garros. El resto es historia.